Dwyane Wade réclame Chris Paul… à la Maison Blanche

Sur le terrain, Chris Paul est une peste. Toujours là à brailler, se plaindre, contester les décisions des arbitres, etc. Mais c’est aussi un général des parquets. Un guide pour ses jeunes coéquipiers à Oklahoma City. Une qualité qu’il conserve en dehors, une fois son uniforme du Thunder troqué pour sa tenue de ville. Avec le même engagé. Et un leadership hors du commun.

Le Thunder, un plan pour faire déjouer LeBron et les Lakers

Ce n’est donc pas un hasard s’il occupe le poste de Président du Syndicat des joueurs. Un costume et des responsabilités qu’il n’hésite pas à endosser. Même quand il s’agit de dénoncer des inégalités sociales et raciales qui vont bien au-delà du basket.

C’est toutefois à la tête d’une autre organisation que Dwyane Wade imagine CP3. Plus qu’une organisation. Un état. Le plus puissant du monde. Sans doute avec humour – et encore, qui sait ? – le retraité NBA a déjà déclaré qu’il voterait pour Chris Paul dès que ce dernier sera prêt à se présenter.

I’ll vote for @CP3 to be my President when he’s ready to run🤷🏾‍♂️ https://t.co/ZWiyoZdQiC — DWade (@DwyaneWade) August 6, 2020

Peut-être que c’est avec ce genre de coup de pouce que Paul, aussi pressenti pour coacher un jour, osera se lancer.