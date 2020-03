Plus d’une semaine de confinement à cause de ce foutu coronavirus, et c’est toujours compliqués pour les fans de NBA...

07h53 : Mon tel vibre. Encore une push de merde j'imagine... "La Chine décide de repousser d'un mois la reprise de son championnat." Et merde... Jeremy, je pense à toi frérot.

09h24 : Il fait vraiment super beau dehors. On pouvait pas l’organiser en hiver le confinement ? En plus, ça aurait été une excuse parfaite pour éviter Noël chez la mère de Liliane.

10h00 : James Dolan vient donc de vendre le Forum d'Inglewood à Steve Ballmer pour 400 millions de dollars, soit 8 fois le prix auquel il l'a acheté en 2012. Je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant entre la plus-value réalisée par Dolan et le fait que Ballmer soit capable de lâcher un billet de 400 millions plus facilement que moi un bifton de 10 euros pour acheter une baguette et un Banco... Un peu avant le confinement, mon gamin avait réussi à vendre des decks de cartes Pokémon trois fois le prix d'achat. Je l'avais qualifié de génie. Quand je vois ce qu'a fait Dolan, je me suis peut-être un peu enflammé...

10h15 : Tiens, LeBron se fait attaquer en justice pour avoir posté une photo de lui en train de dunker sur Instagram sans créditer l’auteur. Comme me le rappelle notre Tchèque sûr Benoît Jamet, Booba avait eu à faire face à la même plainte il n’y a pas longtemps. LeBron gagnerait enfin en street cred s’il répondait à ça avec la même finesse que Le Duc.

Le rappeur @booba publie une photo sur Instagram sans en avoir les droits. Son message à la photographe Élodie Le Gall va vous surprendre. pic.twitter.com/FKwwwuGXze — Raphael Grably (@GrablyR) December 29, 2019

11h23 : Petit sondage interne à la rédaction sur gchat : “Qui a maté le documentaire sur Tony Parker hier soir ?” Visiblement, on avait tous autre chose à foutre que mater un docu qui ne nous apprendra rien sur quelqu’un qu’on connaît tous, réalisé par la grande pote de sa femme, Alessandra Sublet. Par acquis de conscience, je vais jeter un coup d’oeil en replay.

11h38 : Bordel, je sais bien que TP tient absolument à contrôler et magnifier la narration qui est faite de lui, mais là faudrait qu’il fasse moins grillé, non ? Alessandra Sublet qui fait semblant de pas connaître la go de Tipi alors qu’elles ont des business ensemble, c'est limite se foutre de la gueule de tout le monde.

11h42 : J’abandonne, moi j’aime bien TP, mais pas au point de mater un documentaire sur Alessandra Sublet. L’inverse aurait été plus cool.

12h30 : A propos de documentaire, on a BEAUCOUP MIEUX pour vous : on vient de poster les 15 documentaires à mater absolument pendant le confinement. Ca me fait penser qu’il faut que je me relance sur les traces de Jean-Marc Kraidy pour lui proposer de faire un film sur sa vie. Aux dernières nouvelles, il n’avait que 43 ans et jouait en N3 à l’US Panazol, en Haute-Vienne.

13h03 : Liliane a fait du cassoulet. True story. Ce qui m’a inspiré du coup une recherche d’ordre purement scientifique et sanitaire à laquelle je n’aurais jamais pensé me livrer. Le coronavirus est-il transmissible par les pets ? Grâce à un microbiologiste australien, j’ai ma réponse.

15h47 : "La plate-forme vidéo YouTube avait déjà dégradé volontairement la qualité automatiquement proposée lorsqu’une vidéo est lancée par un utilisateur en Europe. Ceci dans le but de réduire la consommation de bande passante générée par son service, en pleine période de confinement pour lutter contre le Covid-19. YouTube a décidé d’aller plus loin : ces mesures vont concerner le monde entier, pendant un mois – et donc aussi les Etats-Unis, où la pandémie progresse maintenant très vite." Là, pas le choix, Trump va devoir envoyer l'armée pour limiter la casse. Parce que quelques milliers de morts aux USA, au final, vu qu'ils sont habitués à une tuerie de masse par jour, ça ne leur fait ni chaud ni froid, par contre, si tu commences à toucher à YouTube, là, ça va se vener direct ! Dans 1 mois, si ça ne change pas, les youtubers mettent à sac la Maison Blanche et ressortent avec la tête de Donald sur un pique.

16h22 : Dans l’ennui total, on ressort les classiques : Boys Among Men. Un livre qui raconte comment certains grands joueurs comme Kobe Bryant ou Kevin Garnett ont sauté la fac pour rejoindre la NBA à la sortie du lycée. Truffé d’anecdotes. Une pépite. Beaucoup plus intellectuel que mon journal de bord.

17h30 : Et merde, j’ai le nez qui coule. Ca m’apprendra à sortir le chien à minuit avec un short des Knicks. Les offenses à la nature, ça se paye cash.

17h46 : Non mais ils sont sérieux mes voisins ? Combien de fois il va falloir leur dire ce que veut dire le confinement ? Allez, vas-y, moi je les faire rentrer chez eux, ils vont comprendre :

18h02 : Je passe devant la cuisine, je vois Liliane qui affûte les couteaux de cuisine. Chelou...

18h07 : Je passe dans le salon, je vois Liliane qui fait des pompes sur les poings. Surprenant...

18h12 : Je passe devant la salle de bain, je vois Liliane qui tape des low kicks dans le chambranle de porte en matant des highlights de Stephen “Wonderboy” Thompson. Étrange...

18h17 : Je vois que Sibeth Ndiaye est en “trending” sur Twitter. Deux liens plus tard, tout s’explique…

19h00 : Ce soir, j’étais censé jouer le quart de finale de coupe départementale face à Couilly Pont-aux-Dames, le rival historique de mon club. Tiens, et si je m’entraînais un peu ? Comme je disais l’autre jour, il faut pas que je perde la main, je coache des pépites cette année. Si je me foire pas, y en a même un ou deux qui pourront jouer en honneur région dans quelques années. Allez, début du game :

Great TEAM win! Couldn't do it without the fans. (Coach @EricPMusselman is now safely home and quarantined) pic.twitter.com/1djHEv4c9f — Arkansas Razorbacks Basketball (@RazorbackMBB) March 20, 2020

19h48 : Envahissement du terrain : Liliane aimerait bien savoir « qu’est-ce que c’est que ces conneries, tu te crois dans un gymnase ? T’en as pas marre de te prendre pour Jean-Denys Choulet et de gueuler comme un putois alors qu’y a personne avec toi ? Et tu crois vraiment que c’est comme ça que le repas des deux lardons va se préparer ? » Pas faux. Elle est forte quand même.

23h17 : J’arrive pas à dormir bordel. J’ai lu des tweets avec des vannes sur Xavier Dupont de Ligonnès et le confinement avant de me pieuter. Du coup, j’ai cette putain de chanson des supporters du FC Nantes à la gloire du seul héros local depuis Coco Suaudeau dans la tête… “A-llez Xa-vier, De-Li-go-nneees…”

23h23 : Si je devais envoyer un message au jeune Myself, et c’est un conseil qui vaut pour tous ceux d’entre vous qui ne se sont pas fait encore fait piéger : “En fait, il faut vivre un confinement avant de savoir si c’est vraiment la bonne.” Et de faire des mômes.

