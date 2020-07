Les matches de la nuit en NBA

Philadelphia Sixers 90-83 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 84-98 Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors 94-83 Houston Rockets

- James Harden a déjà une bonne forme ! Arrivé tardivement dans cette bulle à Disney pour des raisons personnelles, l'arrière des Houston Rockets a rapidement retrouvé le rythme. En 25 minutes, le barbu a compilé 24 points, 10 rebonds et 4 passes décisives à 6/15 aux tirs. Des débuts donc réussis pour Harden, malgré une défaite face aux Toronto Raptors (83-94). Car collectivement, les champions NBA en titre ont été bien plus convaincants. Avec un Russell Westbrook peu adroit (10 points à 5/12), il faut dire que les Rockets n'ont pas vraiment fait le poids . Ainsi, Kyle Lowry (11 points) a été performant, tout comme Serge Ibaka (18 points), adroit à longue distance. En sortie de banc, Terence Davis (15 points) et Norman Powell (12 points) ont aussi fait la différence.

- Pour faire la différence sur ce match longtemps serré, les Raptors ont pu compter sur la hargne de Kyle Lowry. Le meneur de jeu de Toronto a notamment marqué ce panier au buzzer avant la mi-temps.

Don't care if it's a scrimmage KLow over everything pic.twitter.com/L5gTUtefkL — Toronto Raptors (@Raptors) July 25, 2020

- Les Philadelphia Sixers ont survolé les débats contre les Memphis Grizzlies (90-83). Malgré un score trompeur, les 76ers n'ont jamais douté sur ce match. Après les deux premiers quart-temps, le score était de 54 à 28... Sur le plan individuel, il s'agit d'une bonne entrée pour Philadelphia avec notamment un Ben Simmons intéressant. L'Australien a compilé 9 points, 9 passes décisives et 7 rebonds en 22 minutes avec un surprenant 1/2 à longue distance. Pour l'instant, il tient donc sa promesse de prendre sa chance à trois points ! Tobias Harris (15 points) et Joel Embiid (10 points, 6 rebonds) ont également été à la hauteur. Alors qu'en face, Jonas Valanciunas (20 points, 11 rebonds) a été un peu trop seul malgré le soutien de Kyle Anderson (14 points). Ja Morant (7 points) n'a pas été en grande réussite...

- Par contre, Joel Embiid va devoir faire attention à son comportement. C'est bien de l'ouvrir. C'est bien de chambrer. Mais ne pas respecter un intérieur comme Jonas Valanciunas, il ne s'agit pas de la meilleure des idées. Totalement seul à trois points, le Lituanien a été provoqué par le Camerounais, avec un geste de la main. La réponse ? Un tir limpide à longue distance. De quoi faire taire l'intérieur des 76ers...

Embiid waves off Valanciunas, JV waves back. pic.twitter.com/B3x44kBa3H — Rob Perez (@WorldWideWob) July 24, 2020

- Dans le même temps, Ben Simmons n'a rien perdu de son talent. La petite passe aveugle pour envoyer Tobias Harris au alley-oop, un véritable bijou dès le matin !

- Enfin, l'Oklahoma City Thunder, l'équipe surprise de la saison, a bien relancé la machine contre les Boston Celtics (98-84). Grâce à Steven Adams (17 points et 7 rebonds en 15 minutes) mais aussi Shai Gilgeous-Alexander (17 points), les hommes de Billy Donovan ont réussi à faire la différence. En face, les Celtics ont beaucoup fait tourner avec un temps de jeu bien réparti. Et seul Enes Kanter (11 points, 10 rebond) a tiré son épingle du jeu. Rien de vraiment déterminant avec un gros turnover de la part des deux coachs, même si Jayson Tatum (3 points à 1/6 aux tirs) va devoir se dérouiller.

- Dans ce match, l'image de la soirée concernait le retour d'Andre Roberson ! Absent des parquets NBA depuis le 27 janvier 2018 et une blessure au genou, le joueur de l'Oklahoma City Thunder a réalisé son grand retour cette nuit. Le bilan : 5 points et 2 rebonds en 11 minutes. Reconnu pour ses qualités défensives par le passé, Roberson a vécu un gros moment d'émotion avec une standing ovation à son entrée. En espérant pour lui qu'il pourra retrouver son impact à OKC !