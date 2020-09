Les résultats de la nuit en NBA

Toronto Raptors - Boston Celtics : 89-111 (2-3)

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets : 113-107 (2-1)

---

- Les champions en titre ne sont plus qu'à un match de prendre la porte. Les Raptors ont été sèchement battus par les Celtics dans le game 5 de leur série et vont devoir sauver leur peau dans 48 heures.

Il n'y a pas vraiment eu de suspense et Boston a écrasé Toronto en termes d'envie, d'intensité défensive (presque un pléonasme pour une équipe qui compte Marcus Smart dans son casting) et d'efficacité. Les Raptors n'ont jamais pu trouver de rythme en attaque et on a vite compris, en voyant les Canadiens limités à 11 points dans le 1er quart-temps, qu'il allait être compliqué pour eux de se défaire de se guêpier.

Si encore ils avaient pu limiter la confiance de l'homme du soir, Jaylen Brown, qui sait ? Mais l'ailier de Bean Town a été royal (27 pts, 6 rbds, 3 stls) dans un soir où son camarade Jayson Tatum visait nettement moins droit (4/15). Tout le monde a contribué, Kemba Walker en particulier (21 pts), à l'effort en attaque, même le tandem Daniel Theis-Brad Wanamaker, 15 points chacun.

- Jaylen Brown ne s'est pas contenté d'alimenter le boxscore. Il a eu une pensée pour les spectateurs en manque d'adrénaline avec ce splendide tomar sur OG Anunoby, le héros du game 3.

- Les Raptors ont shooté à 38.8% et n'avait pas marqué aussi peu de points (89) depuis leur entrée dans la bulle. En dehors de Fred VanVleet, qui a tenu son rang (18 pts), les autres cadres des Dinos ont creusé un trou et s'y sont planqués pendant 48 minutes.

---

- Après le shoot iconique de 2019, le contre culte de 2020 ? Le block de Kawhi Leonard sur Jamal Murray à 1:50 de la fin du game 3 entre les Clippers et les Nuggets et alors que le score était serré, a marqué les esprits. Celui de Murray, déjà, qui ne pensait pas un jour se faire contrer par le majeur d'un adversaire. Le notre, ensuite, tant Leonard a rappelé qu'il était un défenseur unique lorsqu'il l'avait décidé.

There’s a reason why they call him “The Klaw” 🖐 pic.twitter.com/uEF2DaAvVk — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 8, 2020

On ne voit pas bien sur le ralenti, mais la photo ci-dessous vous prouvera que c'est avec sa serre d'aigle que Kawhi Leonard a empêché Murray d'atteindre le cercle.

Kawhi Leonard a complété sa partition avec 23 points, 14 rebonds et 6 passes, en réponse à son game 2 loupé. "The Klaw" a été mieux que bien accompagné par Paul George (32 pts à 12/18), dont l'adresse à 3 points (5/7) a été cruciale.

- Michael Porter Jr réfléchit rarement avant de parler, mais à côté de ça, le garçon est quand même un p***** de bon joueur de basket. Outre son impact en sortie de banc (18 points, 10 rebonds et 3 interceptions), "MPJ" s'est offert l'un des dunks les plus spectaculaire depuis l'entrée des équipes dans la bulle. Un poster en bonne et due forme sur

, sous les yeux de son papa, dont la réaction est assez amusante.

MPJ put his defender on a poster and his Dad was loving it 😤 pic.twitter.com/03ypolcCPl — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 8, 2020

- Avant ça, Denver avait encore donné du fil à retordre aux Clippers. Ce n'est que dans le 4e quart-temps que les hommes de Doc Rivers ont réellement accéléré et fait la différence, alors que l'on sentait Nikola Jokic , phénoménal, (32 points, 12 rebonds et 8 passes) et ses collègues capables de prendre un deuxième match de suite. Il va falloir se relever mentalement de celle-là pour les Nuggets, en tête pendant une bonne partie de la rencontre, pour aller chercher le game 4 et mettre du piment dans cette série que presque personne n'imagine échapper aux Clippers.