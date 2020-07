Michael Porter Jr, ses propos fous et complotistes par rapport au Covid-19…

Michael Porter Jr est un jeune basketteur talentueux. Malgré ses problèmes physiques, le joueur des Denver Nuggets dispose d'un énorme potentiel. Avec ses 19 points en sortie de banc lors du match d'entraînement contre l'Orlando Magic mardi, il l'a encore prouvé. Cependant, quand il parle, l'ailier de 22 ans a tendance à déraper. On se souvient de sa maladresse sur l'affaire George Floyd, les autres joueurs NBA et les internautes l'avaient rapidement recadré. Et à l'occasion d'un live sur le réseau social Instagram, Porter Jr a tenu des propos dangereux et complotistes concernant le Covid-19.

"Personnellement, je pense que le coronavirus sert bien évidemment pour un objectif plus grand. Notamment pour contrôler la population afin de limiter la démographie. Le monde entier se retrouve ainsi contrôlé.

Comment les choses vont se passer une fois un vaccin trouvé ? Il faudra être vacciné pour voyager, c'est fou ! Je n'ai jamais eu le moindre vaccin de ma vie. Le Covid-19, c'est sérieux. C'est réel, mais exagéré", a lancé Michael Porter Jr.

Dwight Howard est anti-vaccins et ça risque d’être un problème

Michael Porter Jr a le droit d'avoir ses propres opinions. Mais en tant que personnalité publique, il est dangereux de tenir de tels propos. Pour rappel, le Covid-19 a provoqué quasiment 660 000 morts dans le monde...