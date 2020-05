Michael Porter Jr repris de volée après un tweet lunaire sur George Floyd

C'est malheureusement l'affaire qui fait grand bruit aux Etats-Unis et dans le monde entier. Celle d'un homme de couleur, George Floyd, étranglé à mort par le genou d'un officier de police du Minnesota. La vidéo de 9 minutes, insoutenable, a déjà fait le tour du globe suscitant une indignation et une révolte générale. De nombreuses stars NBA, comme LeBron James ou Stephen Curry, ont utilisé les réseaux sociaux pour exprimer leur dégoût après cette nouvelle histoire du genre. Sur Twitter, ils ont été imités par beaucoup d'autres acteurs de l'univers NBA. Michael Porter Jr en fait partie. Sauf que le jeune rookie des Denver Nuggets a posté un message très, très maladroit pour ne pas dire lunaire.

As much as you pray for George family, gotta also pray for the police officer(s) who were involved in this evil. As hard as it is, pray for them instead of hate them...Pray that God changes their hearts. — Michael Porter Jr (@MPJr) May 27, 2020

"De la même manière que vous priez pour la famille de George, faites-en de même pour ce(s) policer(s) impliqué(s) dans cet enfer. Aussi dur cela puisse-t-il être, priez pour eux au lieu de les haïr. Priez pour que Dieu change leurs coeurs."

Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit sèchement repris par certains joueurs comme Lou Williams, Mike Scott ou Mo Harkless.

Somebody talk to their rook please 🤦🏾‍♂️ https://t.co/S6Ex1IYmwJ — Maurice Harkless (@moe_harkless) May 27, 2020

L'ancien joueur Stephen Jackson, très proche de "son jumeau" George Lloyd, a lui aussi été consterné par le message de Michael Porter Jr, dont l'enfance a été dorée, loin des quartiers sensibles.

"Va asseoir ton cul, jeune privilégié. Tu es avec ou contre nous. Mais pas maintenant. Je n'ai pas de problèmes avec toi, petit, mais je n'ai pas le temps pour ça. C'est facile de dire ça quand aucune personne proche de toi ne meurt. Choisis un camp".

On comprend la rage et la colère de "Jax" et des autres. On a nous-mêmes été saisis d'horreur face à cette histoire. Mais inciter les gens à "choisir un camp" sans plus de précisions pourrait mener à d'autres problèmes.

Michael Porter a cherché à rappeler qu'il ne soutenait pas ce qu'avaient fait ces policiers, en répondant à un tweet qui le soutenait. Mais il risque tout de même d'avoir endommagé sa relation avec beaucoup de joueurs de la ligue.

Tout cela montre qu'il est quand même compliqué de s'exprimer sur des sujets aussi importants en 280 caractères maximum...