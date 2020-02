Les résultats des matches de la nuit en NBA, celle des Rockets

Magic @ Knicks : 102-105

Pelicans @ Bulls : 125-119

Sixers @ Bucks : 101-112

Spurs @ Blazers : 117-125

Rockets @ Lakers : 121-111

---

- Les Rockets se sont présentés sous leur version very small ball pour la première fois depuis le trade de Clint Capela. Le baptême du feu sur le parquet des Lakers a été plus que réussi ! Avec PJ Tucker en pivot la majeure partie du match et strictement aucun intérieur de métier entré en jeu, Houston s'est payé la meilleure équipe de la Conférence Ouest. La mobilité et l'agressivité des "petits" Rockets, ainsi que leur capacité à switcher en défense à la vitesse de la lumière ont fait du mal à LeBron James et sa team. On ne sait pas si ça marchera à tous les coups, mais Mike D'Antonio a réussi son coup pour cette première.

Russell Westbrook (41 points) a porté les Rockets sur ses épaules en attaque, à côté d'un James Harden plus en gestion (14 pts). Robert Covington s'est montré à son avantage en sortie de banc (14 points et 8 rebonds) et a même rentré deux paniers à 3 points importants dans le money time.

LeBron James et Anthony Davis, qui ont quand même compilé 50 points et 22 rebonds, n'ont pas su résisté au run des Rockets en fin de match alors qu'ils comptaient 4 points d'avance dans le 4e quart-temps.

- Le match référence des Sixers cette saison, c'était clairement le dernier en date contre les Sixers à Noël, avec un Joel Embiid impérial. Giannis Antetokounmpo a tenu à mettre les choses au clair face à son futur coéquipier lors du All-Star Game 2020. Avec 36 points, 20 rebonds et 6 passes, le "Greek Freak" a sorti une prestation de MVP, orchestrant également la bonne défense des Bucks pour faire dérailler leurs visiteurs, qui ont shooté à 37%.

Giannis avait simplement un temps d'avance sur tout le monde cette nuit.

Giannis corrals the deflected pass and throws down the thunder dunk! 😱🔨 🎥: @NBApic.twitter.com/cttqbekQrw — USA TODAY NBA (@usatodaynba) February 7, 2020

- Quand on commence à perdre des matches contre les Knicks, même au Madison Square Garden, et alors que leur meilleur joueur cette saison Marcus Morris vient d'être tradé, c'est que c'est le bon moment pour prendre des vacances. Le Magic s'est incliné à New York, et même si Steve Clifford en veut à mort aux arbitres d'avoir zappé sa demande de temps mort sur la dernière possession, il n'y a pas vraiment eu de scandale sur le terrain. Les Knicks ont récupéré RJ Barrett et se sont appuyés sur Julius Randle (22 points), Taj Gibson (19 pts) et Elfrid Payton (15 points, 9 passes et 7 interceptions) pour décrocher un étonnant succès.

Evan Fournier a inscrit 16 points en 33 minutes, alors que son partenaire en équipe de France, Frank Ntilikina, a fait son retour dans le cinq pour 14 minutes (2 points, 1 rebond, 1 passe).

- Zion Williamson s'est bien relevé de son 5/19 lors du match précédent contre les Bucks. Le prodige des Pelicans a inscrit 21 points (9/11) lors de la victoire de NOLA à Chicago. Les Pels ont compté jusqu'à 27 points d'avance avant de se faire peur et de laisser les Bulls revenir à 6 points. Lonzo Ball et Zion Williamson à nouveau montré que leur relation technique était prometteuse.

Zo and Zion on the same page 🔥 pic.twitter.com/rLx2Mgwr3M — Bleacher Report (@BleacherReport) February 7, 2020

- En tête pendant une bonne partie du match, les Spurs ont lâché prise à Portland dans le dernier quart-temps. Malgré la soixantaine de points du trio Aldridge-DeRozan-Lyles, San Antonio n'a pas trouvé les ressources pour empêcher Damian Lillard (26 pts), Hassan Whiteside (17 points, 23 rebonds) et la paire de super subs Gary Trent-Anfernee Simons de faire basculer le match en faveur des Blazers.