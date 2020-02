Les résultats de la nuit en NBA, celle de Zion Williamson

Cavs @ Wizards : 113-108

Mavs @ Magic : 122-106

Suns @ Raptors : 101-118

Pacers @ Knicks : 106-98

Nuggets @ Thunder : 101-113

Celtics @ Wolves : 127-117

Spurs @ Jazz : 113-104

Pelicans @ Blazers : 128-115

Grizzlies @ Lakers : 105-117

---

- Luka Doncic peut porter grâce à son seul talent les Mavs en playoffs, on le sait. Mais parfois, c'est quand même bien quand ses camarades lui filent un coup de main. Si le Slovène a rayonné à Orlando (33 points, 10 rebonds et 8 passes), l'apport inattendu de Maxi Kleber, qui a passé la meilleure soirée de sa carrière en NBA avec 26 points à 10/13 en sortie banc, a été précieux.

Visiblement motivé par le retour de son émission préférée Koh-Lanta à la télé quelques heures avant le coup d'envoi, Evan Fournier a inscrit 28 points (10/19) et été bon malgré la défaite.

- A la lutte avec les Mavs avec un bilan identique à la 6e place, on retrouve OKC. Le Thunder a réussi un joli coup en s'imposant à domicile face à Denver, malgré le carton de Nikola Jokic (32 points à 12/15). Chris Paul est bien décidé à ce que l'état de grâce de son équipe, qui a maintenant remporté 11 de ses 14 derniers matches se poursuive. CP3 y est allé de ses 29 points pour sonner la charge, avec l'aide de Steven Adams (19 points, 17 rebonds) et de son padawan Shai Gilgeous-Alexander (11 points, 9 rebonds, 9 passes), dont Chris Paul parlait justement la veille en expliquant de quelle manière il lui apprenait les rudiments du métier.

- Frank Ntilikina était titulaire pour les Knicks contre Indiana en l'absence d'Elfrid Payton. Le Français a été plutôt bon avec 14 points, 2 passes, 2 rebonds et 2 interceptions en 32 minutes, mais n'a pas pu empêcher les Pacers de l'emporter. Indiana avait fait un départ calamiteux, mais l'impact de TJ Warren (27 pts) et Domantas Sabonis (24 points, 13 rebonds) s'est fait sentir par la suite. Victor Oladipo, dont la restriction de minutes a été levée, n'a pas pu finir le match, gêné par des douleurs au dos.

- Si les Wizards ont vraiment l'intention de disputer la 8e place jusqu'au bout, il leur est interdit de perdre des matches à domicile contre Cleveland... C'est pourtant ce qu'a vécu Washington cette nuit, pour le premier match de JB Bickerstaff en tant que coach des Cavs. Il y a eu regain d'énergie dans la franchise de l'Ohio, où Collin Sexton a fait un superbe 4e quart-temps (14 de ses 25 points) pour aider son équipe à refaire son retard et à battre les Wizards sur leur parquet. Andre Drummond a changé d'équipe mais de façon de faire, puisque le pivot a de nouveau terminé en double-double (12 points, 12 rebonds).

- Les Raptors ont bel et bien l'air d'être répartis pour une gourmande série de victoires. Les champions en titre ont dominé Phoenix à domicile grâce à un démarrage en fanfare et un Pascal Siakam pas du tout fatigué par les festivités du All-Star Game. Le Camerounais a roulé sur les Suns avec 37 points et 12 rebonds, tous les autres starters de Nick Nurse inscrivant entre 12 et 16 points. Elie Okobo a joué 7 minutes pour Phoenix, sans parvenir à se signaler.

- Boston a joué un match sans doute un peu trop ouvert au goût de Brad Stevens contre Minnesota, mais est reparti des Twin Cities avec la victoire malgré l'absence de Kemba Walker, touché au genou. Quatre Celtics ont inscrit 25 points ou plus (Gordon Hayward 29, Daniel Theis 25 + 16 rebonds pour son record en carrière, Jayson Tatum 28 et Jaylen Brown 25). Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de la franchise que cela se produit. Il faut remonter à janvier 1960 et un match où Bill Russell, Bob Cousy, Tommy Heinsohn et Bill Sharman en ont fait de même. Il y a toujours moyen de sentir le poids de l'histoire lorsque l'on parle ds Celtics !

- Dans nos intrigues et questions pour la fin de saison, on se demandait si ce n'était pas bel et bien la fin de la série de qualifications en playoffs consécutives pour les Spurs. La bande à Gregg Popovich n'a pas envie d'abdiquer aussi facilement. San Antonio est allé chercher une belle victoire sur le parquet du Jazz, avec Dejounte Murray en acteur principal. Le meneur a confirmé sa bonne forme du moment (60% et 20 pts de moyenne sur les quatre derniers matches), avec un match complet (23 points, 7 rebonds, 4 passes, 4 interceptions). C'est évidemment collectivement que San Antonio l'a emporté, avec 6 joueurs entre 14 et 23 points.

Du côté du Jazz, les cadres avaient un peu la tête à l'envers, notamment Donovan Mitchell (12 pts) et Bojan Bogdanovic (15 pts mais 3/13), à l'exception de Rudy Gobert (18 points, 14 rebonds).

- Portland a la même ambition que San Antonio, à savoir rattraper Memphis. Ce sera compliqué tant que Damian Lillard sera sur le flanc. Sans leur meneur, les Blazers ont été séchés à domicile par les New Orleans Pelicans. La puissance de Zion Williamson (25 points à 10/17), qui a signé son 7e match de suite à au moins 20 points, et la superbe adresse de ses camarades à 3 points (18/34, 52.9%), ont permis à NOLA d'afficher des prétentions au moins aussi légitimes que San Antonio et Portland dans la course à la 8e place. L'importance prise par Zion Williamson dans cette équipe en une petite dizaine de matches est assez bluffante. Les Pelicans ne sont qu'à quatre longueurs des Grizzlies et on les sent bien jouer le coup jusqu'au bout...

Un petit exemple de la belle relation Lonzo Ball-Zion Williamson ?

- Memphis, l'actuel détenteur de ce dernier sésame pour les playoffs, n'a pas créé l'exploit au Staples Center. Le tandem LeBron James-Anthony Davis n'a pas laissé grand espoir aux jeunes Grizzlies. Le "King" a rendu une copie avec 32 points, alors que "Unibrow", malgré un choc au mollet en début de partie, a maîtrisé son sujet (28 points, 13 rebonds) avec une masterclass de défense et dissuasion.