Damian Lillard soulé par la manière dont il est arbitré

Damian Lillard est une star à part. Un gars qui a probablement plus de points communs que ses collègues actuels avec la manière de voir les choses de l’ancienne génération.

La star des Portland Trail Blazers a ainsi fait savoir à de nombreuses reprises qu’il ne se verrait certainement pas rejoindre une Super Team. S’il ne critique absolument pas ceux qui le font, c’est quelque chose qui n’entre pas dans son logiciel de pensée.

Dans son rapport à la dureté et à l’arbitrage, là aussi il est différent. Même quand il se plaint des arbitres, Damian Lillard le fait en se distinguant des chouineurs, des truqueurs et des floppeurs qui peuplent un peu trop la ligue.

Plusieurs décisions récentes l’ont passablement énervé. Il pense qu’alors qu’il essaie de jouer juste, sans chercher à rouler l’arbitre, il se fait découper en attaque, et sanctionner abusivement en défense.

« Pour moi, c’est frustrant à quel point les joueurs peuvent être physiques quand ils défendent sur moi dans certaines situations », a-t-il expliqué après la défaite des Blazers contre les Wizards. « Pendant notre dernier road-trip, j’ai eu deux matches de suite où j’étais à 5 fautes, sur le point d’être sorti pour 6 fautes, juste en défendant normalement. Et je vais au cercle en prenant des coups dans la tête. Je me fais agripper. Frapper sur les bras. Pousser dans le dos. C’est ce qu’il ya de frustrant pour moi. Je ne suis pas là en train de flopper et de carotter les arbitres ou ce genre de choses. J’essaie juste de scorer et je me fais frapper à la tête. »