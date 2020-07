David West était particulièrement remonté et exaspéré après la nomination de Tom Thibodeau comme nouveau coach des New York Knicks.

C'est officiel depuis quelques heures. Pour son nouveau coach, les New York Knicks ont choisi Tom Thibodeau avec un deal de cinq ans. Un choix qui va typiquement diviser les fans, les observateurs mais aussi en interne. S'il a toujours bonne réputation en NBA grâce à sa connaissance du jeu et sa force indéniable de travail, Thibs reste sur un échec cuisant à Minnesota. De plus, ses principes semblent obsolètes pour le jeu moderne. S'il a effectivement changé son approche, notamment sur la répartition du temps de jeu, cela pourra être intéressant. Quoi qu'il en soit, un ancien joueur, récemment retraité, a déjà fait savoir qu'il n'était pas vraiment pour ce choix, David West.

Sur Twitter, l'ancien des Warriors s'est lâché sur la nomination de Tom Thibodeau dans plusieurs aspects. Le premier, sur le fait que les jeunes joueurs, qui sont nombreux chez les Knicks, ne se développeront pas forcément au mieux avec un tel coach.

Literally destroys guys yet gets chance after chance.... https://t.co/YEf5OMxRD3 — David West (@D_West30) July 25, 2020

I feel for the young players who's development will stagnate but they will be blamed for not working hard.... — David West (@D_West30) July 25, 2020

"J'ai le sentiment que les jeunes qui doivent se developper, vont stagner mais ils seront blâmés parce qu'ils ne travaillent pas dur".

Autre sentiment de David West, celui d'un sujet très sensible, le racisme. Pour lui, le fait de ne pas nommer un coach noir, ou même de leur donner une chance pour certains, est difficilement compréhensible.

Man how many times can u fail up as a black head coach.... https://t.co/afTfhdpMMz — David West (@D_West30) July 25, 2020

How many opportunities has Mark Jackson gotten? — David West (@D_West30) July 25, 2020

Ty Lue been given another shot at leading a team? — David West (@D_West30) July 25, 2020

Patrick Ewing got a shot at NBA job yet or I missed that? — David West (@D_West30) July 25, 2020

"Combien d'opportunités a eu Mark Jackson ?" "Donnera-t-on à Ty Lue une autre équipe ? "Patrick Ewing a-t-il eu un job en NBA ou j'ai raté ça ?"

Seul l'avenir donnera raison ou pas aux Knicks sur le fait de mettre Thibodeau sur le banc, et surtout de lui filer un deal de cinq ans. Le passif récent de la franchise ne plaide pas en leur faveur. Mais avec un changement dans la direction, le vent tournera peut-être.