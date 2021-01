Pour son nouveau modèle de sneaker, la Jordan Why Not Zer0.4, Russell Westbrook en met plein la vue.

Pour cette nouvelle « Why Not ? », Nike continue de faire appel à des designers en vogue. Il faut dire que l’idée fonctionne avec ce pro-model destiné à Russell Westbrook : le néo-meneur des Wizards a toujours adoré mixer sport et mode, et ses arrivées aux games se transforment souvent en catwalk de fashion week.

Sa dernière dinguerie ? Un maillot de rugby du Stade Montois, l’équipe de Mont-de-Marsan, édité pour le titre de 1963…

Revenons à nos moutons, cette Why Not ? 0.4. La collab est signée Facetasm, un jeune label qui cartonne au Japon : son créateur, Hiromichi Ochiai, est un pur produit tokyoïte. Il a déjà un solide background, puisque depuis 2015 il fait défiler ses models à la fashion week de Paris, la collab est donc un fit parfait pour Westbrook !

C’est Vogue qui résume le mieux son style, du « technicwear chic », en bref ce que Russ adore porter off-court.

Et cette shoe ? Le laçage ressemble à celui des LeBron les plus récentes, aplati. On n’a pas encore pu mettre la main dessus mais une innovation par rapport à sa petite sœur : un double coussin zoom air sous la semelle, pour améliorer la réponse en termes d’amorti.

Niveau style, elle reprend l’inspiration de la précédente « Why Not ? », à savoir un savant mélange de couleurs et de matières, chose à laquelle tenait énormément le MVP 2016-2017 :

« Ce que je préfère à propos de cette sneaker et de toute la collection, c’est notre capacité à utiliser différentes matières et tissus tout en sortant une basket pour la compétition », s’est-il enthousiasmé.

On est impatient de pouvoir enfiler cette sneaker patchwork pour enfin commencer la saison !

La Jordan Why Not Zer0.4 en images