Un coup dans les parties, un coup de boule et deux éjections

Dennis Schröder et P.J. Tucker ont tous les deux été expulsés après s’être échangés des vilains gestes lors du match entre les Rockets et le Thunder.

En playoffs, on veut du beau jeu. Des actions spectaculaires, des superstars à leur sommet, etc. Mais on veut aussi de la sueur, des luttes engagées, de la tension… et parfois un peu de vice. Sauf que quand les protagonistes se sont repérer par les arbitres, ils prennent la direction du vestiaire. Dennis Schröder et P.J. Tucker en ont fait les frais cette nuit. L’Allemand est l’instigateur de l’altercation brève entre les deux hommes.

En voulant contourner un écran, il a mis un coup dans les parties intimes de son adversaire. L’action peut sembler involontaire mais Schröder a déjà été sanctionné pour un geste similaire cette saison. Ça laisse un peu moins place au doute. Les hommes au sifflet ont estimé que c’était intentionnel.

PJ Tucker & Dennis Schroder Both Ejected Following Scuffle pic.twitter.com/w191sSqkAb — Main Team (@MainTeamSports) August 30, 2020

Tucker a lui aussi été expulsé parce qu’il a voulu se faire justice lui-même en mettant un coup de tête sur le crâne du meneur du Thunder. Une éjection sans conséquence puisque Houston menait déjà assez largement. L’absence de Dennis Schröder a peut-être un peu plus pesé pour Oklahoma City. Il a fini meilleur marqueur de son équipe (19 points) en ne jouant qu’une petite partie de la seconde mi-temps. Le prochain match promet lui aussi d’être tendu puisque le Thunder n’aura plus le droit à l’erreur, sous peine d’être éliminé.