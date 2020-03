Nos confrères de SLAM ont ressorti cette vidéo de Derrick Jones Jr datant de 2017. On a vraiment kiffé, on s'est dit que ça pourrait aussi être votre cas. Et pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est encore meilleur.

Rappelons qu'en juillet 2017 (la date de diffusion de cette vidéo par The Ringer), Derrick Jones Jr n'était pas le dunkeur reconnu qu'il est aujourd'hui. C'était un jeune joueur non drafté, issu de UNLV, qui avait réussi à décrocher un contrat aux Phoenix Suns, une équipe qui était loin de faire rêver. Malgré des qualités athlétiques évidentes, il ne joue que 17 minutes en moyenne pour à peine plus de 5 points par match. Pourtant sa fin de saison est encourageante. Quelques bonnes perfs en avril lui donnent de l'espoir sur la suite de sa jeune carrière. C'est donc déterminé qu'il aborde l'été 2017. Et là, on le voit sur cette vidéo, il est remonté à bloc !

Will never forget this savage Derrick Jones Jr moment 😂

pic.twitter.com/CfQsQok4V7 — SLAM (@SLAMonline) March 28, 2020

Malheureusement pour lui, sa deuxième saison sera très décevante. Pas de temps de jeu, pas de confiance du coaching staff. Finalement, il devra attendre son arrivée à Miami en 2018 pour vraiment trouver sa place et son style. Il devient alors un vrai joueur de rotation pour le Heat et n'est plus simplement un dunkeur extraordinaire incapable d'apporter autre chose que des highlights. Néanmoins, c'est bien par le dunk qu'il atteint son statut actuel en remportant cette année le Slam Dunk Contest dans une finale épique face à Aaron Gordon.