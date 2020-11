Devin Booker, la prochaine star à demander son transfert ?

Les Démocrates ont repris l’Arizona mais les Phoenix Suns vont peut-être perdre Devin Booker. Selon Ryen Russillo, invité du podcast de Bill Simmons, ce n’est qu’une question de temps avant que l’arrière All-Star finisse par réclamer son départ.

« C’est le secret le moins bien gardé en NBA : Devin Booker veut déjà se barrer de là. »

Les Suns sont l’une des organisations les moins bien gérées de la ligue, la faute au propriétaire excentrique Robert Sarver. L’équipe, autrefois flamboyante, végète dans les profondeurs de la Conférence Ouest depuis dix ans. Et Booker a déjà connu cinq coaches différents en autant de saisons passées dans la ligue.

Le joueur de 24 ans commence à s’impatienter. Il veut faire les playoffs. Et il est probable qu’il ait songé plus d’une fois à quitter les Suns. Mais les résultats de Phoenix dans la bulle (8 matches, 8 victoires) pourraient présager d’un avenir un peu plus ensoleillé. Et donc le convaincre de garder espoir. Surtout qu’il semblait heureux des performances du groupe à Disney.

De toute façon, Devin Booker est sous contrat jusqu’en 2024. Un transfert, s’il venait à le demander, ne sera pas facile du tout à mettre en place. Les Suns demanderont des tonnes d’assets en l’échange d’un joueur aussi talentueux et aussi jeune dont le deal court sur autant d’années.

Devin Booker et les Suns, cette bulle magique doit avoir un impact