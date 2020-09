Personne dans la ligue ne s'attendait au départ de Doc Rivers alors qu'il lui restait deux années de contrat avec les Los Angeles Clippers. Du coup, au petit jeu des chaises musicales, le plan de certaines franchises s'en retrouve bouleversé.

Selon Marc J. Spears de The Undefeated, deux équipes ont d'ores et déjà passé un coup de fil au Doc pour tenter de lui proposer le job, ou au moins de sonder son intérêt : les Philadelphie Sixers et les New Orleans Pelicans.

Dans les deux cas, Doc Rivers trouverait à sa disposition un matériel de travail assez intéressant.

Doc Rivers n'est plus l'entraîneur des Los Angeles Clippers !

New Orleans va connaître sa première saison pleine avec Zion Williamson et le MIP Brandon Ingram dans ses rangs. En termes de talents relativement jeunes à coacher, les Pelicans sont un top spot. Rivers pourrait être tenté de repartir sur un job où on ne lui demandera pas de remporter le titre dès sa première saison et de construire sur la durée tout en se qualifiant pour les playoffs.

A Philadelphie, la situation est un peu différente. Le talent, plus expérimenté, est là aussi très présent, mais l'effectif semble bancal et l'alchimie pas toujours évidente, notamment entre les deux joueurs majeurs de l'équipe, Joel Embiid et Ben Simmons. Chez les Sixers, Doc Rivers pourrait faire admirer son expérience en matière de gestions d'ego et de stars, comme il l'a fait sur plusieurs années à Boston et Los Angeles.

Un paramètre important est à prendre en compte. Il n'est pas certain que l'intéressé veut continuer à coacher immédiatement. Sortir de 7 années d'un projet comme celui des Clippers, dont il a aussi été le General Manager, est épuisant. Disons simplement qu'avec son CV et sa réputation, il est assez logique que des franchises tentent le coup pour sonder son envie de repartir au combat.

On peut même se demander si les Sixers, par exemple, n'étaient pas au courant de ce qui se tramait à Los Angeles - on savait tous que le vestiaire était divisé - et que c'est pour cette raison que rien ne s'est concrétisé jusqu'ici. D'autres équipes ont avancé leurs pions plus vite, comme les New York Knicks avec Tom Thibodeau ou les Chicago Bulls avec Billy Donovan.

Six franchises NBA sont encore en quête d'un head coach à l'heure qu'il est : les Los Angeles Clippers et les New Orleans Pelicans, donc, mais aussi les Houston Rockets, l'Oklahoma City Thunder, les Indiana Pacers et les Houston Rockets.