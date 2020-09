Donovan Mitchell, sa promesse pour l’avenir du Jazz

Donovan Mitchell n'a pas caché sa déception. Dès la fin de ce Game 7 et l'élimination du Utah Jazz par les Denver Nuggets (3-4), l'arrière s'est laissé tomber au sol. Relevé dans la foulée par Jamal Murray, le joueur de 23 ans traînait très clairement sa peine. Et devant les médias, il s'est présenté ensuite avec yeux encore rouges... Après une série particulièrement éprouvante, Mitchell a tout simplement craqué. Cependant, le natif d'Elmsford n'a pas l'intention de se laisser abattre. Ainsi, le patron du Jazz a rapidement tenu un discours ambitieux pour l'avenir.

"Personnellement, je ne vais pas mentir, j'ai été surpris par certaines des choses que j'ai réalisées. Mais rien n'arrive sans le travail. Il y a eu des critiques sur ce que je pouvais faire offensivement et défensivement, et j'ai l'impression de me trouver dans la bonne direction.

Et il s'agit seulement du début. Je gratte seulement la surface de ce que je peux faire. Je connais mon potentiel, ma façon de travailler, celle de l'équipe. Ce n'est absolument pas la fin. Ça me motive encore plus. Il ne s'agit pas de la fin, mais seulement du début. Je suis prêt à retourner bosser. Nous le sommes tous. Que le début", a assuré Donovan Mitchell pour ESPN.