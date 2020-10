Draft 2020 : Et si les Warriors choisissaient finalement la voie logique ?

Dans un mois aura lieu l'une des Draft les plus indécises de l'histoire. Un peu comme celle de 2013 qui avait vu Anthony Bennett être choisi comme first pick. Inutile de rappeler le fiasco. Pour cette saison, c'est un peu pareil même si le premier choix devrait être le talentueux et prometteur Anthony Edwards. Mais pour la suite, les interrogations sont nombreuses. Et elles pourraient profiter au frenchie Killian Hayes qu'on annonce de plus en plus haut. Où terminera LaMelo Ball ? Que feront les Wolves de leur premier choix ? Quid des Warriors ?

Concernant les Warriors, il y a une certaine excitation. Parce que les Dubs ont déjà un effectif capable de rejouer les premiers rôles l'an prochain après une saison catastrophique. Le noyau dur de la dynastie est toujours là, renforcé par le talent d'Andrew Wiggins qui, s'il est bien drivé, peut être sacrément complémentaire du trio Curry-Thompson-Green. Il faut désormais se pencher sur comment utiliser ce deuxième choix de Draft.

Bob Myers n'a jamais caché qu'il fallait se préparer à toute éventualité. Comme celle de vendre ce pick pour s'offrir un joueur de calibre. Mais en y regardant de plus près, un ou deux éléments de cette cuvée 2020 seraient très utiles à l'escouade de Steve Kerr. On pense évidemment à Deni Avdija dont le profil serait sans doute idéal. Mais il y a aussi celui qui a créé la controverse bien malgré lui il y a quelques mois. À Memphis, James Wiseman n'a pas fait de vieux os, la faute à une ridicule histoire d'aide financière avec son coach Penny Hardaway alors qu'il n'était qu'au lycée. Avant cet incident, le pivot faisait figure de beau numéro un de Draft.

Notre mock Draft 2020 à J-30

Sur le papier, les deux parties ont tout pour s'entendre. James Wiseman est un vrai 5 moderne capable de courir, shooter, défendre. Tout ce qu'il manque à Golden State. Kerr en a besoin car Green et Paschall manquent de taille pour lutter dans la raquette. Et il en faudra contre certains big mans de l'Ouest comme ceux des Lakers, Nuggets ou encore du Jazz. C'est d'ailleurs ce que pensent plusieurs dirigeants et agents de la ligue. Pour eux, le choix de James Wiseman serait aujourd'hui le plus probable pour la franchise californienne.

Dans les rumeurs évoquées depuis de longues semaines, il n'a été que peu question d'un mariage entre ces deux parties. Histoire de profil puisque Kerr peut très bien se débrouiller avec Kevon Looney, Draymond Green et Eric Pascall. Mais avec Wiseman, il aurait ce qu'il n'a jamais eu, un pivot très prometteur qui a le potentiel pour être Warriors compatible. Réponse dans un mois pile.