La Draft NBA 2020 va se tenir le 18 novembre prochain. A l'approche de ce grand moment, on commence à en savoir plus sur les intentions des différentes franchises. Avec le #8 pick pour l'instant, les New York Knicks aimeraient récupérer un meneur de jeu.

Et depuis plusieurs semaines, il se dit que la franchise new-yorkaise surveille avec attention LaMelo Ball. Mais sans monter dans la hiérarchie, il sera tout de même difficile pour New York de le récupérer. Et selon les informations du New York Post, les dirigeants des Knicks disposent d'un plan B à ce poste : Killian Hayes. Visiblement, le jeune talent français plaît de plus en plus au sein de cette équipe.

Sauf qu'avec le #8 pick, les New York Knicks ont, encore une fois, très peu de chances de le sélectionner. Dans les différentes prévisions, le Tricolore se retrouve attendu bien plus haut, au minimum dans le Top 5.

Cependant, il y a tout de même un intérêt mutuel entre les deux parties. Alors que le natif de Lakeland va seulement accorder quelques workouts privés à certaines formations, les Knicks devraient figurer dans cette liste.

Cependant, si New York souhaite réellement avoir une chance pour Killian Hayes, un trade pour grimper lors de la Draft semble indispensable...