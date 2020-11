Draymond Green révèle sa technique pour faire vriller Russell Westbrook

Draymond Green a l'une des plus grandes bouches de toute la NBA et c'est aussi l'une de ses meilleures armes. L'intérieur des Golden State Warriors est l'un des rares héritiers des plus grands trashtalkers de la ligue. Il a souvent fait dégoupiller des adversaires ou a en tout cas réussi à limiter leur expression grâce à des mots bien sentis.

Dans une interview avec Clutch Points, Green a notamment expliqué de quelle manière il s'occupait généralement de Russell Westbrook, l'une de ses cibles préférées.

"Russ est un mec qui est toujours à 100%. Il n'est jamais à 60 ou 70%. Alors du coup, en général, je commence à gueuler dans sa direction : 'On n'a pas besoin de les battre. Russ va les battre tout seul'. Ou je dis des trucs comme 'Oh, voilà Russ. Il va leur faire perdre le match avec ses shoots'. Puis il vient vers moi pour me dire que je ne sais pas shooter et que je ne sais pas jouer. C'est l'un des gars avec lesquels j'adore faire ça. J'ai énormément de respect pour lui, mais c'est vraiment l'un de ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de répondre", raconte Draymond Green. Les 3 meilleurs transferts pour Russell Westbrook et la NBA !

Les détracteurs de Westbrook ajouteront qu'il n'y a normalement pas besoin de parler au meneur des Houston Rockets - jusqu'à quand ? - pour qu'il décide de lui-même de sortir l'arrosoir avec de grandes chances de faire perdre son équipe.

Si c'est un peu le calme plat depuis sa demande, on se dit qu'il y aura bien une équipe pour relancer Russell Westbrook qui, malgré les défauts qu'on lui connaît, reste un Ovni capable de boucler trois saisons en triple-double et un ancien MVP.