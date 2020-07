Dwight Howard critique aussi la « hotline des balances »

On le sait, la fameuse hotline a déjà été utilisée dans la bulle de Disney. Il s'agit d'un système mis en place par la NBA pour permettre aux acteurs de dénoncer ceux qui ne respectent pas les consignes sanitaires mises en place. Et autant le dire tout de suite, cette pratique ne fait absolument pas l'unanimité. Ainsi, l'intérieur du Utah Jazz Rudy Gobert a poussé un premier coup de gueule. Et il n'est pas le seul à penser de cette manière. A l'occasion d'un entretien accordé à USA Today, le pivot des Los Angeles Lakers Dwight Howard a également critiqué ce mode de fonctionnement.

"Les inquiétudes au sein de la bulle ? Je pense que les gens en font beaucoup trop à ce sujet. Je me sens vraiment en sécurité à Orlando, cette bulle représente sûrement le lieu le plus sain. Nous avons des tests tous les jours puis nous restons entre nous.

Franchement, je trouve ça inutile de balancer les uns sur les autres. Je comprends qu'à l'extérieur de la bulle, le masque est très important par exemple. Donc je ne dirais pas que ce n'est pas nécessaire. Mais puisque nous sommes dans une bulle, je me sens en sécurité", a confié Dwight Howard.

En réalité, le masque reste important également au sein de la bulle. En effet, dans l'idée d'une brèche et donc d'un cas positif parmi les acteurs présents à Disney, le masque va réduire la propagation du virus. Mais on peut tout de même comprendre la position de Dwight Howard sur la dénonciation entre les joueurs...