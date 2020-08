Trois titres de champion NBA, une médaille d'or olympique, un maillot retiré par sa franchise de presque toujours, Dwyane Wade est un monument du basket. L'un des meilleurs arrières de tous les temps (et pourtant, il y a du monde à ce poste). Sa Finale de 2006 restera comme l'une des performances les plus incroyables jamais vues dans la ligue. On pourrait passer du temps à décrire tout ce que Flash a apporté aux fans, et à la NBA. Flash justement, ce surnom que le Shaq lui a donné en 2004. Sa vitesse folle, ses prises d'appuis stellaires, sa manière de sa faufiler entre les défenseurs. Difficile de trouver mieux que celui-là. On doit tout de même noter que Dwyane Wade avait une petite faiblesse dans le jeu, son tir extérieur.

2006, le chef d'oeuvre inoubliable de Dwyane Wade

À mi-distance, il était un shooteur assez fiable. À trois points en revanche... Sur l'intégralité de sa carrière, il n'a tourné qu'à 29% dans ce secteur. Avec un volume de shoots relativement faible, seulement 1,8 tentatives. Il aura dû attendre sa Last Dance pour faire son meilleur pourcentage en carrière avec 33%. S'il ne prenait pas sa chance derrière les 7,23m, c'est tout simplement parce que son coach lui interdisait. Au contraire de la liberté qu'il laisse aujourd'hui à ses joueurs.

"Erik Spoelstra, je l'aime à en mourir. Mais j'ai la sensation que tu étais derrière moi. Tu autorises tout le monde à prendre des trois points, et moi tu ne m'as jamais autorisé à le faire", dit-il en plaisantant. "Il ne m'a jamais laissé tirer"

Sans en venir à la différence entre la période actuelle et celle ou Wade dominait, ce n'était peut-être pas plus mal qu'il en soit ainsi...