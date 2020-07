Dwyane Wade prêt à reprendre le basket de compétition ?

Voilà plus d'un an que Dwyane Wade a tiré sa révérence en NBA. "Flash" a bouclé sa superbe carrière avec un maillot du Miami Heat sur le corps et l'amour d'un public ravi de ne pas le voir finir ailleurs qu'à South Beach. Depuis qu'il a pris sa retraite, Wade est resté assez visible médiatiquement. On peut ainsi le voir fréquemment sur TNT dans un rôle de consultant qu'il apprivoise petit à petit. On l'a aussi vu très engagé, en père moderne, pour accompagner progressivement la volonté de son plus jeune fils d'entrer en transition. Cette présence ne change rien au fait que le terrain semble quand même manquer un peu à Dwyane Wade.

Dwyane Wade est fier de sa fille transgenre

Dans un tweet il y a quelques jours, le futur membre du Hall of Fame s'était enthousiasmé en parlant de la BIG3 League et du tournoi TBT, en louant la camaraderie et le niveau de jeu. Son fils aîné Zaire, qui espère toujours devenir pro malgré un parcours plus tortueux que celui de son ami Bronny James, n'a pas manqué de remarquer que le manque de compétition semblait titiller son paternel.

"On s'entraîne à la salle tous les jours pour une raison. Alors pourquoi pas ?", a posté Zaire Wade en reprenant le tweet initial de son père. "Je ne sais pas si de plus en plus de gars se mettront à jouer dans ces ligues, mais avoir des platerformes comme la BIG3 League et le TBT est clairement intrigant et ça a l'air sympa d'en faire partie. La camaraderie et l'esprit d'équipe dans le vestiaire sont clairement ce qui me manquent le plus dans le sport. Donc tout est possible", avait expliqué Dwyane Wade.

Il y a peu de chances que Dwyane Wade tente un comeback en NBA. Sa fin de carrière a été celle qu'il souhaitait et il faudrait une opportunité particulière et l'assurance qu'il soit assez en forme physique et technique pour le faire. Il est en revanche plus probable qu'on le voit rapidement en BIG3 League, ce qui serait un boost énorme pour un championnat qui a un tout petit peu de mal à attirer des très grands noms malgré le spectacle assez intéressant proposé;