En Bref en NBA : Toppin trop mimi, Lonzo dans Mask Singer, Haliburton rend jaloux twitter

Destins liés

C'est un fait maintenant, les Rockets auraient fait leur deuil. Ils ont accepté que leur barbu préféré ne souhaite plus jouer pour eux. Il faut donc lui trouver un point de chute. Oui, mais quand ? Et avec qui ? Chris Mannix de SI nous informe qu'un trade serait loin d'être imminent. En effet, selon notre confrère, Houston n'échangera pas Harden s'en avoir traité le dossier Westbrook au préalable. En gros, ils ne veulent pas se retrouver avec un RW sur les bras à devoir lui payer ses 131,5 patates, tandis que Harden se la donne à BK. Le problème c'est que ces derniers jours, les offres seraient assez pauvres concernant Westbrook. Et oui, le All-star n'a pas l'air d’emballer la concurrence... Les gens seraient-ils devenus raisonnables avec la crise ? Au final, James va donc devoir patienter en attendant que son encombrant pote trouve preneur.

Real MVP

Ok ce n’est peut-être pas le plus gros potentiel de la cuvée. Ok, il n’a pas été drafté en #1, ni même dans le Top 10. Mais Tyrese Haliburton est très certainement le MVP de la soirée de la Draft. Déjà parce que visiblement, tout Twitter était jaloux de lui en voyant sa compagne à ses côtés. Voire, Twitter était en sang sur elle :

Tyrese Haliburton's girlfriend is a top 3 draft pick — joshie (@ageoftrauma) November 19, 2020

Tyrese Haliburton's Girlfriend is a 20 out of 10 #NBADraft — Tony Oberstar (Goose) (@MNGoose612) November 19, 2020

Residents of the city of Sacramento for landing Tyrese Haliburton's stunning girlfriend, and possibly getting a chance to see her beauty in public one day. Good for you guys — Jim Fillingame (@JimmyAF1991) November 19, 2020

On vous laisse juger : instagram.com/p/CHwgFsFg91v

Bien évidemment de notre côté, on est loin de ces considérations et, s’il est le MVP de la soirée, si l’on est jaloux de lui, c’est pour une autre raison. Il a eu droit à twitt de Magic Johnson qui non seulement présente de l’intérêt (quand vous poussez Magic à twitter quelque chose d’à peu près intéressant, c’est que vous êtes costaud), mais qui en plus valide le surnom Little Magic. Et ça, c’est vraiment beau :

A special congratulations to Tyrese Haliburton of the Sacramento Kings aka Little Magic! Tell your dad thanks for being a fan of mine! @TyHaliburton22 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) November 19, 2020

Madeleine de Proust

Beaucoup de monde a été surpris en voyant la réaction d'Obi Toppin à l'annonce de sa draft par les Knicks. En voyant les larmes, beaucoup se sont dit que c'était parce qu'il était dégoûté de débarquer dans une des franchises les plus moribondes du moment. Et bien non, pas du tout ! Obi est heureux. Hyper heureux même, de jouer pour les Knicks. Le gars est un vrai fan de l'équipe depuis qu'il est gamin. Oui, oui, un authentique. Sa mère a même partagé une photo de lui avec un beau jersey de Sprewell. Et là, c'était à notre tour de verser une larme. Les Knicks de Spree... 1998 à 2003. La dernière team qui montrait de la rage sur le terrain. La dernière qui est allée loin en playoffs d'ailleurs. Une finale NBA perdue en 1999 face aux Spurs. Pas un match des finales avec une équipe à plus de 100 points. Allan Houston, Larry Johnson, Marcus Camby, Charlie Ward, Chris Dudley... On te comprend Obi, on te comprend. Nous aussi, ça nous rappelle des bons souvenirs.

Been Knicks fans NY pic.twitter.com/SU4fBjs1g2 — R Toppin (@roni_toppin) November 20, 2020

Rage

Comme TOUTES les équipes, les Bucks ont commencé à discuter avec agents et joueurs avant la date officielle. Très contents d’eux, ils allaient ajouter Bogdan Bogdanovic à leur roster. C’est illégal, mais tout le monde le fait. Sauf qu’en bons losers, Kings et Bucks avaient peur de se faire péter et ont dû annuler le deal. Ils vont en plus se manger une enquête de la NBA, probablement tout ça parce que Wojnarowski a parlé trop vite. Un deal annulé alors que tous ceux qui seront annoncés à partir de ce soir auront bien évidemment été discutés avant, eux aussi.

Alors, on a beau être blindé de thunes, on en reste pas moins humain. Et le Vice President des Bucks Alex Lasry a craqué. Il a passé sa soirée à retweeter des exemples de tamperings non punis :





En bref, à retenir en NBA (et ailleurs) :

On se fout souvent de sa gueule, mais quand le mec fait quelque chose de bien, faut le dire. John Wall a financé 1 000 repas pour des familles de Washington. Via sa fondation il aussi a récolté 500 000 dollars pour les familles touchées par le Covid-19. Respect.

a financé 1 000 repas pour des familles de Washington. Via sa fondation il aussi a récolté 500 000 dollars pour les familles touchées par le Covid-19. Respect. Serge Ibaka a fait ses adieux à peine dissimulés aux fans des Raptors. On a presque failli lâcher une larme.

a fait ses adieux à peine dissimulés aux fans des Raptors. On a presque failli lâcher une larme. D'ailleurs, à propos des Raptors, ils auraient des vues sur Tristan Thompson . Ce dernier était pour le moment la chasse gardée de LeBron Klutch Sports des Lakers, mais les Canadiens ont bien l'intention d'animer un peu le dossier.

. Ce dernier était pour le moment la chasse gardée de des Lakers, mais les Canadiens ont bien l'intention d'animer un peu le dossier. Au détour d’une phrase sur Klay Thompson, Bob Myers a fait un magnifique compliment à Derrick Rose , et ça fait chaud au cœur : « Il y a deux joueurs en NBA que tout le monde aime et respecte : Klay Thompson et Derrick Rose. (…) Ce que vos pairs pensent de vous en tant qu’homme en dit plus que tout sur vous. »

a fait un magnifique compliment à , et ça fait chaud au cœur : « Il y a deux joueurs en NBA que tout le monde aime et respecte : Klay Thompson et Derrick Rose. (…) Ce que vos pairs pensent de vous en tant qu’homme en dit plus que tout sur vous. » Une belle image pour finir la semaine. Merci aux soignants !

Trop de love entre les Lakers. C'est beau putain. Comme quoi, la bulle, tout ça, ça rapproche.

Nas a signé un titre sur la bande son de la nouvelle série de HBO “Between the World And Me”.

En général, d’une saison à l’autre, les équipes analysent leurs lacunes et essayent de recruter un ou des joueurs pour y remédier. Il y a les équipes normales... et puis il y a Orlando, 25e plus mauvaise équipe de NBA à 3 points, qui veut recruter… Russell Westbrook , qui reste sur des saisons à 29, 24 et 25% à 3 pts. Fuck les analytics !

, qui reste sur des saisons à 29, 24 et 25% à 3 pts. Fuck les analytics ! Austin Rivers a décidé de renoncer à sa player option et devient donc free agent. Encore un qui devrait quitter le Texas donc.

a décidé de renoncer à sa player option et devient donc free agent. Encore un qui devrait quitter le Texas donc. Autant il n'avait pas vraiment apprécié de se faire dégager de Phoenix comme un malpropre dans le trade pour Chris Paul, autant il a visiblement plutôt bien apprécié de retourner chez les Wolves. Enfin, c'est ce que l'on peut imaginer en voyant sa réaction :

En bref, à oublier en NBA (et ailleurs) :

Pour LaVar Ball , le marketing est au-dessus du tout. Alors franchement, votre COVID, c’est bien gentil, mais y a plus important. Du coup, pour la draft de son rejeton, le daron de LaMelo a organisé une soirée où se sont mêlés plus de 250 personnes. Toujours aussi malin, celui-là...

, le marketing est au-dessus du tout. Alors franchement, votre COVID, c’est bien gentil, mais y a plus important. Du coup, pour la draft de son rejeton, le daron de LaMelo a organisé une soirée où se sont mêlés plus de 250 personnes. Toujours aussi malin, celui-là... Dans l'anonymat le plus complet James Johnson a débarqué à OKC dans le trade de Ricky Rubio. Il aurait pu éviter ce move, mais il aurait fallu pour ça qu'il décide de renoncer à sa player option de 16 millions de dollars. Ouais, voilà, on est d'accord. On irait n'importe où pour 16 millions nous aussi.

a débarqué à OKC dans le trade de Ricky Rubio. Il aurait pu éviter ce move, mais il aurait fallu pour ça qu'il décide de renoncer à sa player option de 16 millions de dollars. Ouais, voilà, on est d'accord. On irait n'importe où pour 16 millions nous aussi. Après l'avoir oublié après le titre et l'avoir laissé marcher pour retourner à son hôtel, les Lakers ont décidé de couper Quinn Cook . Quel acharnement.

. Quel acharnement. C’est bon, vous pouvez arrêter de culpabiliser de ne pas avoir profité du confinement pour vous mettre au yoga.

Une girafe du Zoo de Memphis a été appelée Ja Raffe en hommage à Ja Morant . Voilà, voilà.

. Voilà, voilà. A défaut d’avoir le talent de Jimi Hendrix, vous pouvez toujours vous offrir une guitare comme la sienne.

Les Clippers auraient des vues sur Terry Rozier . Mais si, Terry Rozier, vous voyez pas ? Ok, ok, il a un peu disparu des radars ces derniers temps, mais c'est parce qu'il joue à Charlotte. Comment ça y'a pas d'équipe à Charlotte ? Mais si, voyons, les Hornets. Non ? Toujours pas ? L'équipe de Michael Jordan, merde ! Bah oui, voilà. Donc ce Terry Rozier. Et oui, non, il ne joue plus à Boston depuis longtemps. Putain, faut suivre les gars.

. Mais si, Terry Rozier, vous voyez pas ? Ok, ok, il a un peu disparu des radars ces derniers temps, mais c'est parce qu'il joue à Charlotte. Comment ça y'a pas d'équipe à Charlotte ? Mais si, voyons, les Hornets. Non ? Toujours pas ? L'équipe de Michael Jordan, merde ! Bah oui, voilà. Donc ce Terry Rozier. Et oui, non, il ne joue plus à Boston depuis longtemps. Putain, faut suivre les gars. Jaylen Brown kiffe les films de basket. Ouais, comme tout le monde. Mais lui il en parle pour GQ et décompose même les meilleures scènes de Space Jam, Coach Carter, He Got Game, White Men Can't Jump, Semi-Pro et Love & Basketball.

kiffe les films de basket. Ouais, comme tout le monde. Mais lui il en parle pour GQ et décompose même les meilleures scènes de Space Jam, Coach Carter, He Got Game, White Men Can't Jump, Semi-Pro et Love & Basketball. Louis Vuitton sort une collection en collaboration avec la NBA.

The Louis Vuitton x NBA collection designed by @virgilabloh drops today. Which player got a fit off? pic.twitter.com/kmiOSqS83u — B/R Kicks (@brkicks) November 20, 2020

En Corée, le journal est maintenant présenté par une animatrice virtuelle. Flippant, mais probablement moins consternant que les humains qui font ce job chez nous.

Les Wolves ont décidé de laisser partir Malik Beasley . Ces petites histoires extra sportives ont dû les refroidir... Ah, on apprend que les Knicks seraient intéressés. Rien ne change.

. Ces petites histoires extra sportives ont dû les refroidir... Ah, on apprend que les Knicks seraient intéressés. Rien ne change. Donald Trump a peut-être perdu les élections, mais ça ne l’empêche pas de continuer à procéder à des exécutions.

Sinon, on a toujours pas compris pourquoi les Wizards avaient décidé de drafter Jonathan Cohen.

Deni Avdija introductory press conference is underway. "I'm just super excited to meet everybody [in D.C.]."#WizDraft | @GEICO pic.twitter.com/vxt4MrbAs8 — Washington Wizards (@WashWizards) November 19, 2020

Lonzo démasqué !

Lonzo Ball est un joueur mystérieux. On ne sait pas encore vraiment si c'est un futur all-star ou un bon gros flop qui n'aura jamais vraiment de shoot. Mais il n'a que 22 ans, donc on peut encore patienter un peu et espérer que son trio avec Zion et Ingram fera prochainement des étincelles. D'ailleurs, il est bien possible que Lonzo cache bien son jeu. Le gars est un putain d'undercover de top niveau. Si si, il l'a prouvé dans Mask Singer ! Y'a quoi ? Vous n'aimez pas Mask Singer ? C'est une pure émission pourtant... Bref, Lonzo s'est fait démasquer y'a deux jours. Il était l'incroyable Watchamacallit !!! Blague a part, on a découvert que Lonzo rappait plutôt bien.

Put your own house in order

Tilman Fertitta, le proprio des Rockets, a un peu de soucis à se faire en ce moment. Son équipe est passée du statut de contenter à celui de futur franchise en totale reconstruction. Elle a dû au passage perdre quelques millions de dollars en valorisation. Mais Tilman, il s'en fout, il préfère se foutre de la gueule de la concurrence. Ainsi, lorsqu'il a appris le trade de Kelly Oubre aux Warriors, il a twitté frénétiquement que cela allait leur coûter 68 millions de taxes (ce qui est vrai), pour ensuite se raviser et effacer son tweet. Comment on dit "balayer devant sa porte" en anglais ?

Rockets owner Tilman Fertitta retweeted (then deleted) this post about Kelly Oubre costing the Warriors $68 million in taxes on top of his $14.4 million salary. 👀 pic.twitter.com/rmO7npLqJB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 19, 2020

La minute historique

Le 20 novembre 1993, Shaquille O’Neal signait l’un des triple-doubles les plus monstrueux de l’histoire en alignant 24 points, 28 rebonds et 15 contres (record égalé du deuxième plus gros total de blocks) pour permettre au Orlando Magic de s’imposer 87-85 face aux New Jersey Nets. Il avait 21 ans...

2020 Vs Klay Thompson

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @glazingstyle

Le son du jour : A Tribe Called Quest “Jazz/Buggin’ Out”

Phife Dawg aurait eu 50 ans aujourd’hui, RIP.