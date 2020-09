Eric Bledsoe, le premier fusible à sauter chez les Bucks ?

Les Milwaukee Bucks ont été éliminés par le Miami Heat (1-4) au second tour des Playoffs à l'Est. Malgré le meilleur bilan de la saison régulière, cette équipe a déçu en Playoffs. Et forcément, un tel échec va avoir des conséquences. On pense notamment au sein de l'effectif. De son côté, Giannis Antetokounmpo a rapidement mis un terme à toutes les rumeurs concernant un possible départ sur cette intersaison. Mais dans le reste de ce groupe, ça risque bel et bien de bouger. Et selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, le meneur Eric Bledsoe pourrait faire l'objet d'un trade ! Et sur le papier, il ne s'agit absolument pas d'une surprise.

Chris Paul, l’homme qui peut aider Giannis à accomplir sa destinée ?

En effet, malgré une saison régulière de qualité, l'ancien des Los Angeles Clippers n'a pas été à la hauteur en Playoffs. Présent dans la seconde équipe défensive de l'année, le joueur de 30 ans a toujours une cote de popularité correcte en NBA. Cependant, il dispose d'un contrat difficile à bouger : 16 millions de dollars en 2021, 18 en 2022. Puis les Bucks sont ambitieux à court terme. Donc ils vont accepter de le trader seulement si la possibilité d'améliorer immédiatement l'effectif existe. Un dossier vraiment délicat à gérer. En tout cas, cette rumeur d'un éventuel départ d'Eric Bledsoe coïncide avec l'intérêt de Milwaukee pour le meneur de l'Oklahoma City Thunder Chris Paul...