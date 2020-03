Evan Fournier : son gros coup gueule au sujet de Rudy Gobert

Rudy Gobert a été le premier joueur NBA annoncé positif au COVID-19. Rien ne garanti qu'il a été le premier contaminé. Mais c'est bien son nom qui a fait les gros titres et qui a, d'une certaine manière, entraîné la suspension de la saison. Le hic, c'est que deux jours plus tôt, le pivot du Jazz s'amusait à toucher tous les micros des journalistes. Une mauvaise blague, débile, qui a fait de lui l'ennemi public numéro sur les réseaux sociaux. Très remonté, les reporters US ont eux aussi passé leurs nerfs sur le Français. C'est l'impression que donnait les articles américains sur le moment. Ils ont par exemple tardé à noter que c'était peut-être Donovan Mitchell, son coéquipier contaminé, qui l'avait transmis à Gobert et non l'inverse. Ils se sont déchaînés sur lui. Et ça, Evan Fournier n'a vraiment pas apprécié.

"Il est devenu le visage du virus en NBA et ça m'a fait mal", confiait l'ami de Gobert à L'Equipe. "Le comportement des journalistes et des gens a été dégoûtant. Je ne comprends pas pourquoi on révèle le nom des malades. C'était la course au scoop. La free agency du coronavirus. Vous pouvez très bien dire qu'un joueur est malade sans dire son nom. Il y a eu des cas aux Sixers et aux Lakers sans que l'on sache de qui il s'agit."

On valide totalement le coup de gueule d'Evan Fournier. On peut aussi ajouter que les journalistes US n'ont pas fait preuve d'autant de sévérité avec Christian Wood qui a été au moins autant irresponsable en JOUANT alors qu'il ressentait déjà des symptômes grippaux ! Si Gobert n'avait pas été testé positif, la NBA aurait peut-être continué pendant plusieurs jours et le nombre de cas aurait été beaucoup plus important.

Rudy Gobert est désormais guéri. Et c'est le plus important.