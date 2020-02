Tradé aux Minnesota Timberwolves il y a quelques semaines, Evan Turner ne va rester longtemps chez l'avant-dernier de la conférence Ouest. Alors qu'il lui reste quelques mois de contrat, l'ancien #2 de Draft va être coupé par l'organisation. Il fera donc partie de ce marché des joueurs libres. Pour les équipes, c'est en quelque sorte une toute dernière chance de se renforcer. D'autant plus qu'on peut retrouver chaque année quelques joueurs intéressants. Evan Turner fera partie de ceux-là. S'il a globalement déçu vu les attentes placées en lui, l'ancien des Blazers a ce côté créatif avec un QI basket élevé qui peut rendre de précieux services à de nombreuses écuries. On se souvient de sa fin de match lors du Game 7 l'an passé entre Portland et Denver. Toujours en quête d'améliorer son effectif, les Los Angeles Clippers seraient actuellement en train de lui faire passer des essais.

Si les Clipps ont pas mal de scoreurs et de shooteurs sur les postes extérieurs, Evan Turner leur apporterait cet autre profil capable de faire circuler la balle et créer des positions de tirs pour les autres. Un profil complet qu'il n'ont pas aujourd'hui et qui serait un bon coup en vue des playoffs. Miami et Boston étaient également sur le coup avant que Turner ne s'envole pour LA.

