54 points. Bien évidemment un record individuel pour Fred VanVleet. Mais aussi un record de franchise pour les Toronto Raptors. Et encore un record pour un joueur non drafté.

52 points. Le précédent record détenu par DeMar DeRozan. Sans être All-Star, VanVleet a donc fait mieux que DeRozan mais aussi Vince Carter ou Kawhi Leonard.

53 points. Le précédent record détenu par un joueur non drafté. Le Hall Of Famer Moses Malone.

85 millions. Le contrat, sur quatre ans, signé par le meneur hybride des Raptors pendant l'intersaison. Là aussi un record pour un joueur non retenu le soir de la draft.

11 paniers à trois-points. Il était absolument bouillant derrière l'arc.

78%. FVV est devenu seulement le troisième joueur de l'Histoire, après Stephen Curry et Zach LaVine, à planter 11 paniers à trois-points à 75% ou plus derrière l'arc. 11 sur 14, après avoir débuté à 11 sur 12.

Fred VanVleet (11-14 3PM) becomes the third player in @NBAHistory to make 11+ threes in a game on 75% shooting or better from beyond the arc, joining Stephen Curry and Zach LaVine. pic.twitter.com/NGgMAujOpw

— NBA History (@NBAHistory) February 3, 2021