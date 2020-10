La NBA tient absolument à lutter contre le « tampering » même si sa bataille semble parfois un brin ridicule et surtout peine perdue. Parce que les agents, les joueurs et les équipes continuent de négocier quand ils en ont l’occasion. Parfois bien avant d’en avoir l’autorisation officielle. Encore plus dans ce climat si particulier, rendu incertain par le COVID-19. La Free Agency n’a toujours pas officiellement débuté alors que la saison est finie depuis plus de deux semaines. Personne ne sait exactement à quel moment les franchises auront le feu vert pour engager les discussions. Parce que la ligue reste dans l’attente des montants exacts des revenus et des projections pour fixer le Cap (normalement autour de 109 millions).

10 joueurs dont le salaire va piquer fort en 2021

Mais les organisations vont-elles prendre leur mal en patience pour autant ? Visiblement non.

Multiple teams are asking the NBA for clarity on offseason dates. Because of how tight windows are, teams would like some direction on dates beyond just the November 18 NBA Draft. There are rumors circulating that some free agents have already reached agreements for next season.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) October 26, 2020