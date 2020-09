Il y a encore une chance de voir Giannis Antetokounmpo ce soir…

Bien que victime d’une entorse à la cheville, Giannis Antetokounmpo n’est pas encore forfait pour le Game 5 entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat.

Giannis Antetokounmpo va attendre la dernière minute. L’ultime moment avant le coup d’envoi de la cinquième manche entre les Milwaukee Bucks et le Miami Heat pour convaincre les médecins de le laisser jouer cette rencontre tellement importante pour sa franchise. Le Grec souffre pourtant d’une entorse à la cheville – contractée dans le Game 3, empirée dans le Game 4 – et il suit actuellement un traitement.

« On va tout faire pour qu’il joue », note son coach Mike Budenholzer. « Il a pu participer à quelques exercices que l’on a fait, quelques mises au point en attaque et en défense. Mais ce n’était pas grand-chose donc je ne me fierai pas trop à ça. »

Le staff des Bucks va continuer à prendre soin de la cheville du MVP et ce dernier va la tester à l’approche de l’entre-deux. La douleur est présente, c’est évident. Mais il est prêt à passer outre. Du moment qu’il peut poser son pied à plat et sauter sans qu’elle lâche. C’est déjà ce qu’il espérait faire dans le Game 4, quand il a été contraint de rejoindre les vestiaires au tout début du deuxième quart temps. Ses coéquipiers ont réussi à gagner sans lui, menés par un Khris Middleton enragé (36 points). Ils ont ainsi éviter un sweep à Milwaukee, désormais menée 1-3 par le Miami Heat.

Mais la franchise du Wisconsin a besoin de son meilleur joueur. Elle a besoin de Giannis Antetokounmpo, même diminué. Il y a encore une chance qu’il joue. Et il y a encore un très (très) maigre espoir de se réussir l’exploit de se qualifier pour les finales de Conférence.