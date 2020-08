Médias ou pas, Giannis Antetokounmpo sait ce que les Bucks ont à faire

Les Milwaukee Bucks ont fini en tête de la ligue pour la deuxième année de suite et Giannis Antetokounmpo est bien parti pour décrocher un nouveau trophée de MVP. La franchise du Wisconsin est évidemment considérée parmi les grandes favorites pour le titre. Mais que les médias croient ou non en son équipe, le Grec n'en a rien à cirer.

Le coup de gueule de Giannis Antetokounmpo sur le niveau des Bucks dans la bulle

"J'ai toujours eu le sentiment que les médias ne nous accordaient pas beaucoup d'intérêt, même cette année. Mais au bout du compte, on fera ce que l'on doit faire. On va bien jouer au basket et on va essayer de progresser tout en se concentrant sur nous-mêmes. Ce qui se dit n'a pas beaucoup d'importance. Que l'on nous considère comme les favoris ou que l'on ne parle pas de nous", promet le 'Greek Freak'.

Peut-être que les Milwaukee Bucks ne sont pas autant mis en avant que les Los Angeles Lakers ou les Los Angeles Clippers. Mais ils ne sont pas ignorés des médias. Au contraire. Les journalistes en font même le vrai candidat au sacre. Mais il y a toujours la même rengaine reprise par les joueurs des petits marchés. Une manière de se motiver, peut-être. Dans tous les cas, Giannis Antetokounmpo a raison. Les Bucks n'ont pas à se concentrer sur ce qui se raconte. Uniquement sur leur jeu. Parce qu'ils ont justement des chances d'aller au bout.