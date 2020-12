Giannis Antetokounmpo, roi du lancer raté dans les moments clés

Les puristes diront que Giannis Antetokounmpo manque de technique… Incroyable de penser ça d’un joueur qui vient de décrocher deux trophées de MVP consécutifs. Même s’il n’a pas les fondamentaux d’un Kevin Durant, ce n’est pas juste un « tout droit » qui se contente de courir et dunker.

Par contre, c’est vrai que son manque d’adresse aux tirs peut parfois s’avérer problématique. Nouvel exemple lors du premier match de la saison. Les Milwaukee Bucks défiaient l’un de leurs principaux concurrents à l’Est, les Boston Celtics. Ils se sont finalement inclinés sur le fil, 121 à 122. Avec un dernier tir à trois-points improbable, avec la planche, de Jayson Tatum.

Mais Giannis Antetokounmpo a eu l’occasion d’arracher la prolongation. Il s’est retrouvé sur la ligne alors que les Bucks comptaient deux points de retard. La superstar a mis le premier lancer avant de rater le second, scellant ainsi le sort des siens. Et ça devient une fâcheuse habitude.

Selon ESPN, le Grec a déjà raté 25 lancers dans les moments décisifs depuis le début de la saison 2018-2019. Plus que n’importe quel autre joueur sur la même période. Inquiétant. Et problématique quand on sait que les victoires en playoffs se jouent aussi sur des petits détails de ce genre.

On Wednesday, Giannis Antetokounmpo missed the game-tying free throw with 0.4 seconds left in a 122-121 loss against the Celtics.

Giannis has now missed 25 free throws in clutch time since the start of the 2018-19 season, the most in the NBA over that span. pic.twitter.com/u4CjkPTLg6

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 25, 2020