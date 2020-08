Giannis Antetokounmpo a perdu son sang-froid face aux Nets…

Les Milwaukee Bucks ont chuté, à la surprise générale, face aux Brooklyn Nets (116-119). Limité dans son temps de jeu avec une seconde période sur le banc, Giannis Antetokounmpo avait été fidèle à ses standards : 16 points en 16 minutes. Cependant, le Greek Freak n'a pas forcément affiché son visage habituel. En effet, la star des Bucks a perdu son sang-froid lors du deuxième quart-temps. A la lutte pour le rebond avec le rookie des Nets Donta Hall, Antetokounmpo a terminé au sol en étant poussé par son adversaire. Furieux, le MVP de la NBA avait envie d'en découdre avec son opposant !

"I’m gonna fuck him up (en VO, qui se passe de traduction)", a lancé Giannis Antetokounmpo devant les caméras.

On n'a pas vraiment l'habitude de voir le Grec dans un tel état. Bon, en réalité, il a rapidement retrouvé ses esprits. Avec notamment cet échange avec l'arbitre, où il a tenté de lui faire comprendre gentiment son attitude. Finalement, les deux hommes ont été séparés et sanctionnés d'une double faute. En tout cas, Giannis Antetokounmpo n'a pas l'intention de se laisser marcher sur les pieds. Un message envoyé à ses futurs adversaires en Playoffs.

Giannis and Donta Hall get into a scuffle 😳 pic.twitter.com/FHEsFrIf9b

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 4, 2020