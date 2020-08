Lors de la victoire des Milwaukee Bucks (126-113) contre les Washington Wizards, Giannis Antetokounmpo a fait parler de lui. Mais contrairement à son habitude, l'ailier n'a pas animé les réseaux sociaux grâce à sa performance. Non, le Greek Freak a fait l'actualité en raison de son comportement. Lassée des nombreux coups reçus, la star des Bucks a perdu son sang-froid. Et frustré à la suite d'une faute offensive, il a balancé un coup de tête à Moritz Wagner. Sans vraiment présenter ses excuses, Antetokounmpo a reconnu son erreur devant les médias. Et de son côté, le coach de Milwaukee Mike Budenholzer a tenté de minimiser cet incident.

"Ce n'est rien. Giannis gère ce genre de situation depuis très longtemps. Il est le MVP. Les gens vont essayer de le provoquer. D'habitude, il parvient à rester phénoménal face à ça, et là il a glissé. Je pense que d'une certaine manière, ça va probablement l'aider d'avoir vécu ce moment. Ainsi, il s'agit d'un bon rappel : il faut toujours réussir à garder son sang-froid", a commenté Mike Budenholzer face à la presse.

Et Giannis Antetokounmpo a craqué...

Un discours logique de la part de l'entraîneur des Bucks. Il doit absolument calmer le jeu par rapport à la NBA et une probable suspension de son meilleur joueur. Il sera d'ailleurs intéressant de voir comment la Ligue va gérer le cas Giannis Antetokounmpo.