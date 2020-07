Giannis Antetokounmpo voit « le titre le plus difficile à gagner de l’histoire »

Il s'agit du débat du moment en NBA : quelle valeur pour ce titre 2019-2020 ? Avec l'interruption de la saison à cause de l'épidémie du coronavirus, cet exercice va se terminer dans un format particulier au sein d'une bulle à Disney. Certains, comme Evan Fournier, pensent que le futur champion NBA aura un astérisque. D'autres, à l'image d'Austin Rivers, estiment que ce sacre aura une saveur encore plus forte. De son côté, l'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo a également été invité à trancher sur la question. Membre de l'une des équipes favorites pour le titre cette saison, le Grec s'est mouillé.

"Je pense que ça va se jouer beaucoup sur le plan mental. On ne sera pas en mesure de voir nos familles, on sera dans une bulle, avec un calendrier moins espacé. Donc mentalement, il va vraiment falloir traverser tout ça. J'ai entendu des gens dire qu'il y aurait un astérisque à côté du nom du prochain champion.

Mais moi, j'ai l'impression que ça va être le titre le plus difficile à gagner de l'histoire. A cause des circonstances qui sont très très difficiles actuellement. Donc je pense que c'est vraiment celui qui va en vouloir le plus sur le parquet", a commenté Giannis Antetokounmpo pour la presse.

Le titre 2020 ne vaudra rien ? Un multiple champion NBA s’insurge

Encore une fois, il s'agit d'un discours compréhensible. Est-ce que ce titre sera plus difficile à obtenir à cause de la situation particulière ? A l'inverse, est-ce que le contexte doit le rendre moins important ? Le spectacle proposé par les équipes risque de jouer un grand rôle dans la réponse définitive. En tout cas, Giannis Antetokounmpo a bien l'intention de gagner le Trophée Larry O'Brien. Astérisque ou non.