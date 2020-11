Glen Davis est plus « Big » que « Baby », mais il taffe encore !

Glen Davis est de retour sur les parquets. Pas chez les professionnels, malheureusement, où il aurait pu jouer les mascottes dans certaines équipes. "Big Baby", qui n'a jamais aussi bien porté son surnom, a participé à une rencontre de la Crew League, entre amateurs. Clairement, le type qui lui a filé un maillot avait un peu sous-estimé l'appétit et l'évolution physique de l'ancien joueur des Boston Celtics.

En attendant, même à 34 ans (oui, il n'a que 34 ans) et 5 ans après son dernier passage en NBA chez les Los Angeles Clippers, Glen Davis a de beaux restes en termes de moves dans la raquette. Le public ne s'y est pas trompé et a chaudement applaudi le champion NBA 2008.

On préfère en tout cas voir Glen Davis comme ça que lors de son passage à Orlando où il s'est plus signalé pour ses crises de colère dans des hôtels et sa capacité à engloutir des dindes que pour ses qualités de basketteur.