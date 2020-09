J.J. Barea, joker offensif à saisir en 2021

Joueur clé du sacre des Dallas Mavericks en 2011, J.J. Barea est toujours dans le Texas neuf ans plus tard (avec un passage aux Minnesota Timberwolves entre temps). Mais peut-être plus pour longtemps. Le vétéran de 36 ans joue de moins en moins. 15 minutes pendant la saison régulière, pour 7,7 points. Puis à peine une apparition pendant les playoffs. Et ça, ça le frustre.

« Je veux encore jouer au basket, je pense avoir toujours le niveau pour jouer », affirme l’intéressé. « Je ne sais pas où. Aux Mavericks, ils veulent me faire bouger dans le staff. Si je veux jouer, je vais devoir aller ailleurs. Pour l’instant, j’aimerai rester en NBA. »

J.J. Barea sera free agent pendant l’intersaison. Si jamais une équipe cherche un joker capable de planter des points et de jouer dur en sortie de banc, le Porto-ricain est une option intéressante.

