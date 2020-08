Dans sa troisième saison avec le Jazz, malgré sa brouille avec Rudy Gobert, Donovan Mitchell s'est définitivement installé comme le franchise player. Devenu All-Star cette année, l'arrière a constamment progressé depuis son arrivée. S'il a encore du déchet au niveau de sa sélection de tirs, elle est nettement meilleure, et il voit donc son pourcentage être bien plus correct (45% dont 37% à trois points). C'est désormais collectivement que l'on attend Mitchell. En faisant notamment aussi bien que lorsqu'il était rookie, à l'époque où il avait sorti le Thunder presque tout seul.

Financièrement, il vise un contrat max dans quelques mois et, dans ce but, doit montrer qu'il peut emmener le Jazz aussi loin que possible en playoffs. Et on voit mal les dirigeants ne pas lui proposer une prolongation supermax. Cependant, Jalen Rose est plus dubitatif et pense que tout ne sera pas si rose entre le joueur et la franchise.

"Quand je regarde la Draft 2017, les deux autres joueur du calibre contrat max sont Bam Adebayo et Jayson Tatum. Je les vois rester dans leurs équipes. Ce que je ne vois pas nécessairement pour Donovan Mitchell. Ne soyez pas surpris s'il ne signe pas de prolongation au contraire des deux autres. Je ne sais pas s'il va rester leur meilleur joueur à long terme", annonce-t-il.

Dernièrement, Donovan Mitchell avait expliqué avoir peur de reprendre pour éviter une blessure et donc compromettre sa prolongation. C'est donc qu'il a bien l'intention de la signer le plus tôt possible. Reste à savoir si Utah également.

