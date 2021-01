On ne verra pas encore les Nets version rock star tout de suite. Car après sa petite pause fraicheur pour l'anniversaire de sa soeur, Kyrie Irving va devoir se soumettre au protocole sanitaire de la ligue. On ne sait pas quand exactement il sera autorisé à rejouer mais ce ne sera pas cette nuit. En revanche, on devrait y apercevoir James Harden.

Huit ans et demi après leur dernière apparition sous le même maillot, le barbu et Kevin Durant vont évoluer ensemble sous la bannière de Brooklyn. Huit ans et demi, c'est le temps où Houston a pu profité des talents de scoreur du #13. Une belle parenthèse qui s'est terminée en eau de boudin. Mais l'intéressé, qui a lâché ses premiers mots comme joueur des Nets, exclu tout manque de respect dans sa démarche.

"J'ai été là-bas pendant très longtemps. Avec cette organisation, j'ai traversé des hauts et des bas. Et je n'ai manqué de respect à personne. J'ai juste fait un commentaire sur le fait que l'équipe n'était pas assez forte pour jouer le titre. À ce stade de ma carrière, où je suis maintenant, c'est ce que je vais adorer. Je n'ai pas essayé d'être irrespectueux envers quiconque, spécialement la franchise. Je le regrette parce que je ne suis pas ce type de gars. Je n'ai pas besoin d'attention. Je suis excité d'être à Brooklyn et excité par ce nouveau départ", explique-t-il.

Toujours sans titre NBA, James Harden va faire partie d'un Big Three hors norme offensivement. Peut-être le plus talentueux de l'histoire. Et à l'Est, ses chances de rejoindre les Finales, dix ans après, sont très grandes. Mais il va falloir que la mayonnaise prenne. Comment ses trois immenses scoreurs vont-ils faire pour s'entendre ? Comment les entourer au mieux ? James Harden est en tout cas prêt à tout pour rafler sa première bague.

"Ça me donne une chance très importante. Plus jeune, je l'ai eu mais j'ai privilégié l'argent et prendre soin de ma famille était très, très important. Désormais, ça me donne une chance de faire une chose que je n'ai jamais encore accompli dans cette ligue. C'est pourquoi je suis là, à Brooklyn. Evidemment, nous savons que ce ne sera pas facile. Avec ce roster, ce staff et cette franchise, je pense que nous avons une chance légitime."

On attend avec grande impatience les premiers pas ensemble des trois loustiques. Ce qui pourrait se produire dimanche dans un choc au sommet contre Milwaukee.

