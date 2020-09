Si vous êtes fan des Houston Rockets, la statistique qui va suivre ne va pas forcément vous rassurer à quelques heures du game 7 entre votre équipe et Oklahoma City. On le sait, ce match est terriblement important pour Houston, qui verrait son projet autour du tandem James Harden-Russell Westbrook connaître un fiasco dès sa première année en cas de défaite. Perdre contre une équipe emmenée par Chris Paul, justement envoyé par les Rockets vers le Thunder, aurait de grandes chances de coûter sa place à Mike D'Antoni et obligerait Daryl Morey à repenser le processus, si toutefois il parvient à garder son job lui aussi.

On pourrait se dire qu'avec James Harden dans l'équipe, tout se passera bien. Malheureusement, dans un article où il explique justement les enjeux de la partie, Kevin O'Connor de The Ringer a mis en avant des chiffres franchement pas très plaisants pour la superstar barbue des Rockets.

James Harden va devoir assumer ses responsabilités sur ce Game 7

Sur les cinq dernières années, en playoffs, James Harden tourne à 24.6% d'adresse à 3 points dans le 4e quart-temps et la prolongation des rencontres qu'il dispute. Certains joueurs se délectent de la pression des fins de matches. Harden, lui, a plutôt tendance à s'étouffer avec. Avec un Russell Westbrook qui n'est clairement pas encore de retour à 100% - on l'a vu dans le game 6, particulièrement dans sa gestion erratique du money time - James Harden va justement devoir montrer qu'il est le leader qu'il faut aux Texans dans ce contexte. Une tactique peut toutefois être mise en place : surclasser OKC suffisamment rapidement pour que le match ne soit pas serré...

Pour rappel, Harden prend un peu plus de 12 tirs à 3 points par match, contre 10 près du cercle ou à mi-distance. Il est, à nouveau, le meilleur marqueur de la ligue avec 34.3 points de moyenne.

Rendez-vous à 3 heures pour ce game 7 que l'on espère aussi haletant que celui entre Denver et Utah.