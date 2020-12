James Wiseman a déjà « hypé » tout le monde aux Warriors !

Les Golden State Warriors sont rentrés dans le rang – ils ne font plus figure d’épouvantails en NBA – mais ils restent dangereux. Leur saison s’annonce particulièrement intéressante avec les retours de Stephen Curry et Draymond Green. Mais aussi les grands débuts de James Wiseman, le deuxième choix de la dernière draft.

La préparation du jeune pivot a été perturbée en raison d’un test positif au COVID-19. Il a ainsi manqué le début du camp d’entraînement avec sa nouvelle équipe, sa première chez les professionnels. Mais il pouvait enfin participer à la séance d’hier. Et bien qu’attendu, le rookie s’est de suite distingué.

Complémentaire avec Green mais aussi Curry, James Wiseman a fait sentir sa présence sur le terrain. Athlétique, énergique, il aurait impressionné tout le monde sur le parquet. Ses coéquipiers mais aussi son coach, Steve Kerr.

Stephen Curry détaille le rôle de James Wiseman aux Warriors

Le chemin est encore long pour le jeune joueur de 19 ans mais ses capacités font déjà saliver. Avec sa taille, sa mobilité et son envie, il pourrait aider les Warriors à protéger le cercle tout en leur apportant une présence dans la peinture. D’ailleurs, il pourrait même débuter dans le cinq majeur au côté de Dray Green. Ça promet.

Dray and Wiseman were putting in work today at practice 💪 pic.twitter.com/fPlJdxDpcK

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) December 15, 2020