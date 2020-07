Dans le cadre de la reprise de la NBA à Disney, les Boston Celtics ont disputé leur premier match d'entraînement. Le résultat ? Une défaite face à l'Oklahoma City Thunder (84-98). Bien évidemment, ce revers ne veut pas dire grand-chose. L'entraîneur des Celtics Brad Stevens a surtout profité de l'occasion pour donner du temps de jeu à tout son effectif. De son côté, Jaylen Brown refuse également de s'inquiéter. Pour le jeune talent de Boston, le groupe manque simplement de rythme. Et pour l'avenir, l'arrière de 23 ans a même réalisé une affirmation audacieuse.

"Je pense, que pour l'instant, la priorité c'est juste de nous concentrer sur notre condition physique. Il faut travailler sur ce point tous les jours et avancer à partir de là.

Une fois ce travail effectué, si nous jouons à notre meilleur niveau, je pense qu'aucune équipe dans cette Ligue peut nous arrêter. Nous devons simplement nous concentrer et nous améliorer.

Nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire. Il faut rapidement atteindre notre meilleur niveau. Il le faut par rapport à nos ambitions", a commenté Jaylen Brown pour le Boston Herald.

Avec un effectif jeune, Boston dispose effectivement d'un gros potentiel. Au point d'être impossible à stopper ? Ce constat semble prématuré. En l'état, les Milwaukee Bucks paraissent mieux armés à l'Est. Et à l'Ouest, des cadors comme les Los Angeles Lakers ou les Los Angeles Clippers ont largement les armes pour rivaliser. Mais Jaylen Brown ne manque pas d'ambitions et de confiance.