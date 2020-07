Jaylen Brown dévoile le message puissant sur son maillot

C’est avec des… slogans que la NBA va combattre le racisme une fois au sein de la « bulle » Disney. Ça peut sembler ironique mais c’est pour l’instant le compromis trouvé par la ligue – ainsi que des inscriptions « Black Lives Matter » sur les parquets – pour s’assurer que l’attention ne soit pas détournée des problèmes sociaux aux Etats-Unis une fois que la saison reprendra. Les joueurs ont ainsi la possibilité de remplacer leur nom par un message fort. Et Jaylen Brown s’est donc décidé. Ce sera « Strange Fruit ».

Jaylen Brown would make one hell of a statement with this jersey pic.twitter.com/NaSUvdxbdH

— John Karalis 🇬🇷 (@RedsArmy_John) July 4, 2020