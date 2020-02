Briller sur les plus grandes scènes du monde est le propre des superstars. Par un exemple un soir d’affiche au sommet entre deux candidats au titre, Celtics et Clippers, dans l’antre du TD Garden de Boston. Un duel marqué de son empreinte par Jayson Tatum, auteur de 39 points pour mener son équipe à la victoire après deux prolongations (141-133). Une performance époustouflante. Sans doute la meilleure prestation du néo-All-Star depuis le début de sa carrière en 2017.

« Il était incroyable. Il a mis tous les gros tirs. C’était le meilleur joueur sur le parquet », témoigne son camarade Kemba Walker.

Meilleur joueur d’un parquet foulé par Walker mais aussi Gordon Hayward, Paul George et surtout Kawhi Leonard, c’est un sacré accomplissement. Tatum a tout simplement pris le dessus sur le MVP des finales 2019. Il l’a limité à 3 sur 11 aux tirs quand il défendait sur lui. Présent en attaque, en défense mais aussi décisif lors des deux prolongations. Un match plein.

Et ça devient une habitude ! Le troisième choix de la draft 2017 est vraiment en train de passer un cap cette saison. Il a bondi de 15,7 à 22,4 points. Ça ne cesse de s’améliorer. Depuis ses 41 pions passés aux Pelicans début janvier, Jayson Tatum culmine à 26,7 points par match, 49% aux tirs, 44% à trois-points et 7,2 rebonds. Il est en pleine confiance. C’est peut-être même déjà lui le patron de son équipe aujourd’hui. Les Celtics surfent sur ses cartons pour enchaîner les victoires. Déjà 8 au cours des 9 derniers matches pour la franchise du Massachusetts.

☘️ @jaytatum0 (39 PTS) goes 14-23 from the field to power the @celtics to the double-OT win! pic.twitter.com/fg1Rz9TuTs

— NBA (@NBA) February 14, 2020