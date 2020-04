Il y a quelques jours, Jayson Tatum expliquait dans un live Instagram que LeBron James était toujours le meilleur joueur du monde à ses yeux, devant Kevin Durant. S'il lui a dunké dessus en finale de Conférence 2018, l'ailier des Boston Celtics a un respect immense pour le "King". Lorsque Rachel Nichols d'ESPN lui a demandé lundi ce qu'il pensait du surnom dont l'avait affublé LeBron cette saison : "The Problem". Jayson Tatum s'est montré flatté.

"Est-ce que ça me va ? Oui ! J'ai vu qu'il avait posté ça sur Instagram juste après qu'on ait joué contre les Lakers. J'étais dans ma chambre d'hôtel en train de faire la sieste et mon meilleur ami à St Louis m'a appelé pour me dire que LeBron avait été très élogieux. Je suis un compétiteur, mais je réalise bien qu'on parle de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps et c'est quelqu'un que j'admirais quand j'étais petit".

De quoi rappeler ce jour où Shaquille O'Neal avait surnommé Paul Pierce, star des rivaux de Boston, "The Truth". A voir si celui de Tatum restera...

Durant cet entretien, Jayson Tatum a reconnu ne pas avoir touché le moindre ballon de basket depuis que la saison NBA a été stoppée. Au contraire de certains qui se sont mis au basket virtuel sur NBA2K ou participent au tournoi de H.O.R.S.E, le All-Star de Boston passe plus de temps à discuter sur les réseaux qu'à chercher un substitut vraiment lié au basket.

Autre petit information qu'il a révélée lundi : Jayson Tatum pense que James Harden aurait dû remporter le titre de MVP la saison dernière. Voilà deux fois qu'il rabaisse Giannis Antetokounmpo en quelques jours...