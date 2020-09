Jayson Tatum, Nick Nurse très amer envers les arbitres…

Les Toronto Raptors se retrouvent en difficulté. La nuit dernière, les champions NBA se sont inclinés face aux Boston Celtics (99-102). Désormais, la franchise canadienne est menée (0-2) lors de cette demi-finale de la Conférence Est. Et sur ce Game 2, Jayson Tatum s'est régalé ! Très agressif, l'ailier des Celtics a réussi à se présenter sur la ligne des lancers-francs à 14 reprises. Pour un parfait 14/14. Des points faciles et donc importants sur ce match très disputé. Et forcément, de son côté, le coach des Raptors Nick Nurse n'a pas franchement apprécié. Après la partie, l'entraîneur de l'année en NBA n'a pas caché son amertume contre l'arbitrage.

"La seule partie frustrante de ce match, c'est que Tatum a eu l'occasion de tirer 14 lancers-francs ce soir. C'est quasiment autant que l'intégralité de notre équipe (19, ndlr). C'est donc vraiment frustrant. Je trouve que les gars ont bossé dur sur lui, ils ont réalisé du bon boulot. Bien sûr, il a marqué de gros tirs, son équipe l'a bien trouvé et lui a donné de l'espace. Nous aurions pu mieux aider sur lui. Mais ils se sont bien occupés de lui", a ainsi lancé Nick Nurse devant les médias.

On peut bien évidemment comprendre la frustration de Nick Nurse. Surtout que sur le reste de cette partie, il y a également eu des actions litigieuses. Mais les Raptors vont devoir faire plus pour gérer le cas Jayson Tatum, auteur de 34 points sur cette rencontre.