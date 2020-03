Jimmy Butler : « Je me bats, je suis dur et je n’ai peur de personne »

Le Miami Heat réussit une belle saison dans la Conference Est et tient pour le moment l'avantage du terrain au 1er tour grâce à sa 4e place. Jimmy Butler n'est évidemment pas étranger à cette progression. L'ancien arrière des Bulls, des Wolves et des Sixers a enfin trouvé chaussure à son pied après des expériences frustrantes qui l'ont fait passer pour un emmerdeur ingérable. La narration est en train de changer autour du All-Star. Pat Riley est ravi d'avoir fait de lui le franchise player du Heat, tant ses valeurs et sa combativité collent parfaitement à ce qu'il essaye d'inculquer à la franchise floridienne depuis son arrivée en... 1995. Dans un article consacré à sa saison dans Sports Illustrated, Jimmy Butler explique pourquoi il estime être l'un des meilleurs joueurs de la ligue et le leader qu'il faut à cette équipe.

"Dieu ne m'a pas donné de talent à la naissance. Je ne suis pas le meilleur shooteur. Je ne suis pas le meilleur manieur de ballon. Pas le plus athlétique. Pas le plus rapide. Mais je combats. Je me bats. Je suis foutrement dur et je ne recule pas. Voilà mon talent. Je n'ai peur de personne. Rien ne m'effraie".

Jimmy Butler fait sa meilleure saison en carrière à la passe, mais n'affiche pas ses meilleures moyennes dans les autres secteurs. C'est en termes de leadership et d'impact des deux côtés du terrain que "Jimmy Buckets" est fondamental pour le Heat. On peut se moquer de ses entraînements à l'aube ou de ses gueguerres verbales avec TJ Warren. En attendant, sa présence se fait sentir et peu d'équipes auront envie de se frotter à Miami dès le premier tour des playoffs. Pour l'heure, ce sont des retrouvailles avec les Sixers, 5e à l'Est, qui l'attendent.

Les stats de Jimmy Butler en 2019-2020