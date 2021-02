Jimmy Butler, sa promesse malgré les difficultés du Heat

Le Miami Heat connait un début de saison très mitigé. Actuellement 10ème de la Conférence Est, la franchise floridienne affiche un bilan de 12 victoires pour 17 défaites. Malgré cette période délicate, le Heat peut toujours compter sur son leader, Jimmy Butler.

De plus en plus performant, l'arrière a bien l'intention de retrouver les sommets de la NBA après les Finales perdues en 2019-2020. Et à l'occasion d'un entretien accordé à ESPN, Butler a réalisé une promesse malgré les résultats décevants des siens.

"Notre niveau de jeu récemment ? Terrible. Terrible, simplement terrible. Nous ne voulons absolument pas jouer de cette façon. Nous ne devrions pas jouer de cette manière. Mais c'est ok, car je sais que les choses vont finir par s'arranger. Comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Si on va se qualifier pour les Playoffs ? C'est une promesse", a ainsi assuré Jimmy Butler.

Dans une Conférence Est très ouverte, le Heat reste totalement dans la course. Les Charlotte Hornets, actuellement à la 8ème place, ont seulement une victoire de plus. Autant dire que sur le papier, Miami, surtout avec le réveil de Jimmy Butler, a de bonnes chances de revenir dans le Top 8.

