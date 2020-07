Joel Embiid fait une demande très originale à la NBA sur… les huées

Avec une reprise à huis clos, l'avantage d'évoluer à domicile va disparaître tout au long de cette fin de saison. D'autant plus en playoffs où l'ambiance monte sérieusement d'un cran selon les salles. La NBA a fait son possible pour créer une atmosphère plus que correct, avec notamment du bruitage et un public virtuel. Mais rien ne remplacera la folie des fans surexcités au bord du parquet. Et ce même si la ligue est toujours dans une quête d'optimisation. En pré-saison, on a vu par exemple que le Miami Heat avait eu droit à des images des supporters floridiens, notamment avec les "Let's go Heat, let's go Heat". Une initiative qui a donné des idées à Joel Embiid.

Le pivot des Sixers, qui se nourrit des clameurs ou des huées venant des travées, va devoir trouver un autre carburant. C'est dans ce but, et aussi dans l'intérêt collectif, qu'il a demandé, via la presse, que des huées soient intégrées aux différents sons. Même quand elles sont dirigées contre... eux.

"Nous avons besoin des huées ici. Quand nous sommes à domicile et que les fans commencent à huer, on est comme : 'on doit se ramasser, c'est pas bon. On ne veut pas entendre ça. Du coup, je dois joue dur, faire quelques actions'. Si on ne joue pas bien dans la bulle et qu'on ne joue pas dur, on a besoin d'entendre les "boos" des fans de Philly pour pouvoir repartir."

Si la NBA veut encore plus rendre cette bulle la plus réelle possible, elle ne sera sans doute pas contre cette requête de Joel Embiid. En revanche, à savoir si cela peut se faire contre sa propre équipe...