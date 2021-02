John Wall et Bradley Beal ont pleuré ensemble au moment du trade

Malgré les tensions qu'il y a pu avoir entre eux, John Wall et Bradley Beal ont vécu leur séparation comme un déchirement.

Pendant des années, John Wall et Bradley Beal ont été mis en opposition à Washington. A qui appartenait vraiment l'équipe ? Lequel fallait-il trader ? Est-ce qu'ils pourraient être compatibles un jour ? Toutes ces questions sont restées longtemps sans réponse. Et alors que Wall était enfin en mesure de rejouer au basket, les Wizards l'ont tradé à Houston, mettant fin de facto au tandem avec Beal.

Dans un article de The Athletic, Fred Katz est revenu sur les coulisses de ce trade. La relation entre John Wall et Bradley Beal s'était très nettement améliorée et le fait qu'ils n'aient pas pu démarrer une nouvelle saison ensemble a été un déchirement. L'un des premiers coups de téléphone passés par Wall, juste après avoir eu le GM Tommy Sheppard pour l'avertir du trade, a justement été pour Bradley Beal.

John Wall glisse encore un tacle à James Harden

"Il y a eu beaucoup d'émotion. On a pleuré tous les deux", raconte Wall.

Le sevrage n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé pour l'ancien joueur de Kentucky vis à vis de Washington.

"Je regarde tous les matches des Wizards. Pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ? Qui n'a pas envie de voir Bradley Beal jouer au basket ? Les stats qu'il pose, sa façon de jouer... On ne peut qu'aimer ça. C'est mon frère, évidemment, mais c'est aussi un incroyable joueur de basket. Je suis un fan et un fan apprécie ça".

John Wall a voté pour Bradley Beal pour le All-Star Game et s'entretient fréquemment avec lui depuis le début de la saison. Parfois, les amitiés regagnent en vigueur lorsqu'il n'est plus question de boulot dans l'équation. On dirait bien que c'est le cas ici. Au vu de la dynamique de leurs deux équipes - si Beal n'est pas trédé prochainement bien sûr - les deux compères devraient pouvoir se retrouver pour se faire des soirées canap pendant les playoffs.