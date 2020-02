Jordan Bell file à Memphis, Bruno Caboclo débarque à Houston

Les Rockets venaient de mettre la main sur Jordan Bell dans le trade à quatre concernant Clint Capela. L'ancien intérieur des Wolves et des Warriors va finalement poursuivre sa carrière dans le Tennessee. Houston a trouvé un accord avec Memphis pour un échange entre Bell et Bruno Caboclo.

Le Brésilien, 20e choix de Draft en 2014, va renflouer un secteur intérieur très peu fourni dans le Texas. Avec les départs de Capela et Nene, il ne restait que le vieillissant Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein. Il n'est pas impossible qu'un autre big man débarque dans les prochaines heures via un trade, ou via un buyout.

Quant à Jordan Bell, c'est un nouveau jeune qui arrive dans le projet séduisant de Memphis. S'il arrive à modifier son comportement quelque peu immature depuis son arrivée dans la ligue, il peut apporter de belles choses sur des courtes séquences.

Les stats de Jordan Bell